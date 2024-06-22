В ХМАО владелица котокафе нашла необычный способ привлечения посетителей летом

В котокафе Ханты-Мансийска (ХМАО) открылись занятия йогой с кошками. Новый формат развлечений понадобился, чтобы привлечь гостей в заведение, сообщила URA.RU владелица котокафе Олеся Хлебникова.
«Мы это сделали, чтобы привлечь к нам посетителей побольше. Тяжелое летнее время тяжело сказывается на доходах котокафе», — поделилась с агентством Хлебникова.
Благотворительные тренировки проходят в окружении котов. Занятия проводит приглашенный тренер.
Йога с животными была в тренде еще пару лет назад, однако сейчас вновь набирает обороты популярности. Так, например в Тюмени и Челябинске недавно открылись занятия йогой с щенками корги.
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