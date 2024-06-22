22 июня 2024

В ХМАО владелица котокафе нашла необычный способ привлечения посетителей летом

В Ханты-Мансийске открылись занятия йогой с кошками
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Ханты-Мансийска предлагают заняться йогой с кошками
Жителям Ханты-Мансийска предлагают заняться йогой с кошками Фото:

В котокафе Ханты-Мансийска (ХМАО) открылись занятия йогой с кошками. Новый формат развлечений понадобился, чтобы привлечь гостей в заведение, сообщила URA.RU владелица котокафе Олеся Хлебникова.

«Мы это сделали, чтобы привлечь к нам посетителей побольше. Тяжелое летнее время тяжело сказывается на доходах котокафе», — поделилась с агентством Хлебникова.

Благотворительные тренировки проходят в окружении котов. Занятия проводит приглашенный тренер.

Йога с животными была в тренде еще пару лет назад, однако сейчас вновь набирает обороты популярности. Так, например в Тюмени и Челябинске недавно открылись занятия йогой с щенками корги.

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В котокафе Ханты-Мансийска (ХМАО) открылись занятия йогой с кошками. Новый формат развлечений понадобился, чтобы привлечь гостей в заведение, сообщила URA.RU владелица котокафе Олеся Хлебникова. «Мы это сделали, чтобы привлечь к нам посетителей побольше. Тяжелое летнее время тяжело сказывается на доходах котокафе», — поделилась с агентством Хлебникова. Благотворительные тренировки проходят в окружении котов. Занятия проводит приглашенный тренер. Йога с животными была в тренде еще пару лет назад, однако сейчас вновь набирает обороты популярности. Так, например в Тюмени и Челябинске недавно открылись занятия йогой с щенками корги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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