Впервые в Тюмени открывается курс йоги со щенками

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Опрос по месту для храма Святой Екатерины. Екатеринбург, собака, избирательный участок
Занятия йогой с людьми щенкам помогут в социализации Фото:

Тюменские приверженцы индийской йоги смогут попасть на необычное занятие, где с ними будут контактировать щенки. Объявление появилось на странице студии йоги в соцсети «ВКонтакте».

«Пушистая йога со щенками. Во время занятий в студии находятся щенки и с ними можно взаимодействовать», — написано в объявлении на странице студии йоги и растяжки на сайте «ВКонтакте».

Как рассказала URA.RU руководитель приюта «Лучший друг» Алена Ажгибецова, такой вид спорта может быть опасен для животных только в случае перекрестного заражения от человека к щенку. Если у кого-то из занимающихся есть собака, которая не привита, имеет паразитов, то заражение может передаться щенкам во время занятий. В остальных случаях животным занятия пойдут на пользу, так как помогают им социализироваться и учиться доверять людям.

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Тюменские приверженцы индийской йоги смогут попасть на необычное занятие, где с ними будут контактировать щенки. Объявление появилось на странице студии йоги в соцсети «ВКонтакте». «Пушистая йога со щенками. Во время занятий в студии находятся щенки и с ними можно взаимодействовать», — написано в объявлении на странице студии йоги и растяжки на сайте «ВКонтакте». Как рассказала URA.RU руководитель приюта «Лучший друг» Алена Ажгибецова, такой вид спорта может быть опасен для животных только в случае перекрестного заражения от человека к щенку. Если у кого-то из занимающихся есть собака, которая не привита, имеет паразитов, то заражение может передаться щенкам во время занятий. В остальных случаях животным занятия пойдут на пользу, так как помогают им социализироваться и учиться доверять людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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