Впервые в Тюмени открывается курс йоги со щенками

01 февраля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Занятия йогой с людьми щенкам помогут в социализации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские приверженцы индийской йоги смогут попасть на необычное занятие, где с ними будут контактировать щенки. Объявление появилось на странице студии йоги в соцсети «ВКонтакте». «Пушистая йога со щенками. Во время занятий в студии находятся щенки и с ними можно взаимодействовать», — написано в объявлении на странице студии йоги и растяжки на сайте «ВКонтакте». Как рассказала URA.RU руководитель приюта «Лучший друг» Алена Ажгибецова, такой вид спорта может быть опасен для животных только в случае перекрестного заражения от человека к щенку. Если у кого-то из занимающихся есть собака, которая не привита, имеет паразитов, то заражение может передаться щенкам во время занятий. В остальных случаях животным занятия пойдут на пользу, так как помогают им социализироваться и учиться доверять людям.

Тюменские приверженцы индийской йоги смогут попасть на необычное занятие, где с ними будут контактировать щенки. Объявление появилось на странице студии йоги в соцсети «ВКонтакте». «Пушистая йога со щенками. Во время занятий в студии находятся щенки и с ними можно взаимодействовать», — написано в объявлении на странице студии йоги и растяжки на сайте «ВКонтакте». Как рассказала URA.RU руководитель приюта «Лучший друг» Алена Ажгибецова, такой вид спорта может быть опасен для животных только в случае перекрестного заражения от человека к щенку. Если у кого-то из занимающихся есть собака, которая не привита, имеет паразитов, то заражение может передаться щенкам во время занятий. В остальных случаях животным занятия пойдут на пользу, так как помогают им социализироваться и учиться доверять людям.