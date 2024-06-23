В UFC раскрыли, когда Чимаев вернется после болезни

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, которого госпитализировали 14 июня, возможно, сможет выступить на турнире в Абу-Даби. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.
«Когда вернется Чимаев? Понятия не имею. Посмотрим, что будет дальше. Попробуем перенести его бой на турнир в Абу-Даби. Может, он сможет выступить там», — приводит слова Уайта портал Sport24.ru. Такое мнение глава UFC озвучил после турнира в Саудовской Аравии, который Чимаев пропустил из-за болезни.
Однако, по словам портала, Уайт не уточнил, о каком именно турнире идет речь — UFC 308 запланирован на 26 октября 2024 года в Абу-Даби. Однако 3 августа промоушен также проведет турнир UFC Fight Night в ОАЭ.
Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, оказался в больнице перед боем с австралийцем Робертом Уиттакером — главным событием турнира. Спортсмен известен своим рекордом в ММА — 13 побед без поражений на профессиональных состязаниях.
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