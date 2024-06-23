ВС РФ ударили по месту подготовки летчиков ВСУ

Российские военные ударили по местам подготовки летчиков на Украине, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По месту подготовки технического и летнего состава ВВС Украины армия РФ нанесла групповой удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава ВВС Украины», — сообщает военное ведомство в своем
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