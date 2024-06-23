ВС РФ ударили по месту подготовки летчиков ВСУ

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Российские военные ударили по местам подготовки летчиков на Украине, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По месту подготовки технического и летнего состава ВВС Украины армия РФ нанесла групповой удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава ВВС Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что все цели были успешно поражены. Украинские объекты подверглись удару утром.

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По месту подготовки технического и летнего состава ВВС Украины армия РФ нанесла групповой удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава ВВС Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что все цели были успешно поражены. Украинские объекты подверглись удару утром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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