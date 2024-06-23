ВС РФ ударили по месту подготовки летчиков ВСУ

23 июня 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Российские военные ударили по местам подготовки летчиков на Украине, сообщили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По месту подготовки технического и летнего состава ВВС Украины армия РФ нанесла групповой удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава ВВС Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале . Там отметили, что все цели были успешно поражены. Украинские объекты подверглись удару утром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По месту подготовки технического и летнего состава ВВС Украины армия РФ нанесла групповой удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту подготовки летного и технического состава ВВС Украины», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что все цели были успешно поражены. Украинские объекты подверглись удару утром.