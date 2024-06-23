Развожаев: от атаки ВСУ в Севастополе погибло два человека, среди них — ребенок

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница, скорая помощь
В Севастополе погибло два человека из-за атаки украинской стороны, заявил Развожаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе из-за атаки Украины, по предварительным данным, погибло два человека, один из них — ребенок. Количество пострадавших выросло до 22 человек. Сама ситуация на Учкуевке на данный момент очень тяжелая, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что одним из погибших является двухлетний ребенок.

По словам губернатора региона, сейчас ситуация складывается тяжелая. Число пострадавших выросло до 22 человек. Часть людей доставлена в больницы, на место атаки мобилизованы все силы.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших, среди них двое детей, двое из них получили ранения возле Любимовки. Как заявил Развожаев, они получили осколочные ранения.

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В Севастополе из-за атаки Украины, по предварительным данным, погибло два человека, один из них — ребенок. Количество пострадавших выросло до 22 человек. Сама ситуация на Учкуевке на данный момент очень тяжелая, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «По предварительной информации, от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что одним из погибших является двухлетний ребенок. По словам губернатора региона, сейчас ситуация складывается тяжелая. Число пострадавших выросло до 22 человек. Часть людей доставлена в больницы, на место атаки мобилизованы все силы. Ранее сообщалось о 14 пострадавших, среди них двое детей, двое из них получили ранения возле Любимовки. Как заявил Развожаев, они получили осколочные ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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