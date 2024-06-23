В Севастополе 22 человека пострадали после атаки ВСУ 23 июня: что известно

Развожаев: в Севастополе от атаки ВСУ погибло два человека, 22 пострадали
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, всу,  stock
В Севастополе из-за атаки Украины ранения получили 22 человека, заявил Развожаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня. В результате этого погибло два человека, один из них — двухлетний ребенок. Также пострадали 22 человека, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Что известно об атаке Украины на российскую территорию — в материале URA.RU.

  • Во время атаки ВСУ на Севастополь средствами ПВО над акваторией было сбито пять воздушных целей. Их осколки упали в прибрежной зоне, пишет Развожаев в telegram-канале.

  • В результате этого в Любиомвке были ранены два человека. В районе Учкуевки пострадали 12 человек, среди них — двое детей. Они получили осколочные ранения, ситуация там остается тяжелой. Позже стало известно, что в целом в регионе пострадали 22 человека. Также погибло два человека, среди них есть один ребенок двух лет.

  • На Северной стороне в одном из ТСН из-за падения осколков украинского воздушного оружия произошел небольшой пожар в жилом доме. Кроме того, на территории 150 квадратных метров произошло возгорание леса. На место выехали пожарные.

  • Михал Развожаев сообщил, что все службы приведены в боевую готовность. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных метах или во временных укрытиях. Также на данный момент российские военные ведут работы по уничтожению украинских целей в небе.

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Военные ВСУ совершили атаку на Севастополь 23 июня. В результате этого погибло два человека, один из них — двухлетний ребенок. Также пострадали 22 человека, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Что известно об атаке Украины на российскую территорию — в материале URA.RU. Во время атаки ВСУ на Севастополь средствами ПВО над акваторией было сбито пять воздушных целей. Их осколки упали в прибрежной зоне, пишет Развожаев в telegram-канале. В результате этого в Любиомвке были ранены два человека. В районе Учкуевки пострадали 12 человек, среди них — двое детей. Они получили осколочные ранения, ситуация там остается тяжелой. Позже стало известно, что в целом в регионе пострадали 22 человека. Также погибло два человека, среди них есть один ребенок двух лет. На Северной стороне в одном из ТСН из-за падения осколков украинского воздушного оружия произошел небольшой пожар в жилом доме. Кроме того, на территории 150 квадратных метров произошло возгорание леса. На место выехали пожарные. Михал Развожаев сообщил, что все службы приведены в боевую готовность. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных метах или во временных укрытиях. Также на данный момент российские военные ведут работы по уничтожению украинских целей в небе.
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