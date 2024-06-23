Происшествия Появилось видео удара ВСУ по пляжу в Севастополе 23 июня 2024 в 16:55 Размер текста - 17 + ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS Фото: U.S. Army ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетной частью. Момент детонации одной из них попал на видео. «На видео попал момент детонации над Севастополем кассетной боевой части и суббоеприпасов одной из американских ракет ATACMS», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадали около 100 человек, трое погибли. Люди в панике бежали с пляжа. Туристы бросались им на помощь. Пострадавших вытаскивали на носилках к парковке, чтобы их оттуда забрали машины скорой помощи, сообщает telegram-канал Readowka. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетной частью. Момент детонации одной из них попал на видео. «На видео попал момент детонации над Севастополем кассетной боевой части и суббоеприпасов одной из американских ракет ATACMS», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадали около 100 человек, трое погибли. Люди в панике бежали с пляжа. Туристы бросались им на помощь. Пострадавших вытаскивали на носилках к парковке, чтобы их оттуда забрали машины скорой помощи, сообщает telegram-канал Readowka. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям