Появилось видео удара ВСУ по пляжу в Севастополе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ATACMS. Stock, ATACMS,  stock
ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS Фото:

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетной частью. Момент детонации одной из них попал на видео.

«На видео попал момент детонации над Севастополем кассетной боевой части и суббоеприпасов одной из американских ракет ATACMS», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадали около 100 человек, трое погибли.

Люди в панике бежали с пляжа. Туристы бросались им на помощь. Пострадавших вытаскивали на носилках к парковке, чтобы их оттуда забрали машины скорой помощи, сообщает telegram-канал Readowka.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетной частью. Момент детонации одной из них попал на видео. «На видео попал момент детонации над Севастополем кассетной боевой части и суббоеприпасов одной из американских ракет ATACMS», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадали около 100 человек, трое погибли. Люди в панике бежали с пляжа. Туристы бросались им на помощь. Пострадавших вытаскивали на носилках к парковке, чтобы их оттуда забрали машины скорой помощи, сообщает telegram-канал Readowka.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...