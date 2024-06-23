Появилось видео удара ВСУ по пляжу в Севастополе

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS
ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетной частью. Момент детонации одной из них попал на видео.
«На видео попал момент детонации над Севастополем кассетной боевой части и суббоеприпасов одной из американских ракет ATACMS», — сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пострадали около 100 человек, трое погибли.
Люди в панике бежали с пляжа. Туристы бросались им на помощь. Пострадавших вытаскивали на носилках к парковке, чтобы их оттуда забрали машины скорой помощи, сообщает telegram-канал Readowka.
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