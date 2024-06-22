22 июня 2024

На встречу к SHAMAN привели свердловских бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники СВО пришли на форум с семьями
Участники СВО пришли на форум с семьями Фото:

На творческую встречу с певцом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), который приехал в Екатеринбург на форум «Утро», пришли участники специальной военной операции с семьями, в том числе подопечные фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На встречу могли попасть участники форума, которые успели зарегистрироваться, и военнослужащие с семьями, опекаемые фондом „Защитники Отечества“», — пояснили корреспонденту в оргкомитете. Форум «Утро» стартовал 22 июня и продлится до 28-го. Ключевая тема этого года — профессиональная реализация молодежи. Проходит форум в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга.

Помимо творческой встречи, в программе SHAMAN на форуме запланирован концерт. В последний раз он бесплатно выступал перед свердловчанами на День Победы в 2023 году. Полная программа форума — в материале URA.RU.

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На творческую встречу с певцом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), который приехал в Екатеринбург на форум «Утро», пришли участники специальной военной операции с семьями, в том числе подопечные фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На встречу могли попасть участники форума, которые успели зарегистрироваться, и военнослужащие с семьями, опекаемые фондом „Защитники Отечества“», — пояснили корреспонденту в оргкомитете. Форум «Утро» стартовал 22 июня и продлится до 28-го. Ключевая тема этого года — профессиональная реализация молодежи. Проходит форум в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Помимо творческой встречи, в программе SHAMAN на форуме запланирован концерт. В последний раз он бесплатно выступал перед свердловчанами на День Победы в 2023 году. Полная программа форума — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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