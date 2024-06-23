СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за теракта ВСУ в Севастополе 23 июня. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т. ч. несовершеннолетние», — говорится в сообщении. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются лица, которые причастны к теракту. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.
ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами с кассетными боеприпасами. Около 100 человек пострадали, трое погибли — среди них двое детей. В момент удара люди отдыхали на пляже.
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