СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь

23 июня 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за теракта ВСУ в Севастополе 23 июня. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т. ч. несовершеннолетние», — говорится в сообщении. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются лица, которые причастны к теракту. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами с кассетными боеприпасами. Около 100 человек пострадали, трое погибли — среди них двое детей. В момент удара люди отдыхали на пляже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за теракта ВСУ в Севастополе 23 июня. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т. ч. несовершеннолетние», — говорится в сообщении. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются лица, которые причастны к теракту. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами с кассетными боеприпасами. Около 100 человек пострадали, трое погибли — среди них двое детей. В момент удара люди отдыхали на пляже.