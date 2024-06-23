Львова-Белова: 27 детей пострадали при атаке ВСУ в Севастополе

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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Львова-Белова заявила о тяжелом состоянии пятерых пострадавших от атаки ВСУ детей Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В результате атаки украинской армии на территорию Севастополя пострадали 27 детей, за жизни пятерых из них сейчас борются врачи, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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«Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей», — заявила Львова-Белова в своем telegram-канале. Она добавила, что пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Минздраве РФ сообщил, что после атаки украинской армии на пляж в Севастополе пострадало 124 человека. Для помощи им были привлечены врачи из других российских регионов. Также погибло три человека, среди них был двухлетний ребенок.

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В результате атаки украинской армии на территорию Севастополя пострадали 27 детей, за жизни пятерых из них сейчас борются врачи, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей», — заявила Львова-Белова в своем telegram-канале. Она добавила, что пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее в Минздраве РФ сообщил, что после атаки украинской армии на пляж в Севастополе пострадало 124 человека. Для помощи им были привлечены врачи из других российских регионов. Также погибло три человека, среди них был двухлетний ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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