Львова-Белова: 27 детей пострадали при атаке ВСУ в Севастополе

23 июня 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

В результате атаки украинской армии на территорию Севастополя пострадали 27 детей, за жизни пятерых из них сейчас борются врачи, они находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей», — заявила Львова-Белова в своем telegram-канале. Она добавила, что пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее в Минздраве РФ сообщил, что после атаки украинской армии на пляж в Севастополе пострадало 124 человека. Для помощи им были привлечены врачи из других российских регионов. Также погибло три человека, среди них был двухлетний ребенок.