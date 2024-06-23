Путин позвонил губернатору Севастополя после атаки ВСУ

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин отправил в Севастополь спецборт из Москвы для помощи в регионе Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

После атаки армии Украины ан Севастополь губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что ему позвонил президент РФ Владимир Путин. Глава России заявил об отправке борта в регион и об оказании всей необходимой помощи для пострадавших.

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«Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что российский лидер выразил соболезнования в связи с трагедией в регионе.

Также глава РФ поручил оказать необходимую помощь со стороны федеральных органов. Кроме того, в Севастополь направлен спецборт из столицы России. Пострадавшие во время обстрела дети будут направлены в лучшие больницы Москвы.

В результате атаки ВСУ по региону пострадало 124 человека, среди них 27 детей. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также погибли три человека, одним из них был двухлетний ребенок.

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После атаки армии Украины ан Севастополь губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что ему позвонил президент РФ Владимир Путин. Глава России заявил об отправке борта в регион и об оказании всей необходимой помощи для пострадавших. «Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что российский лидер выразил соболезнования в связи с трагедией в регионе. Также глава РФ поручил оказать необходимую помощь со стороны федеральных органов. Кроме того, в Севастополь направлен спецборт из столицы России. Пострадавшие во время обстрела дети будут направлены в лучшие больницы Москвы. В результате атаки ВСУ по региону пострадало 124 человека, среди них 27 детей. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также погибли три человека, одним из них был двухлетний ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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