Путин позвонил губернатору Севастополя после атаки ВСУ

23 июня 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

После атаки армии Украины ан Севастополь губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что ему позвонил президент РФ Владимир Путин. Глава России заявил об отправке борта в регион и об оказании всей необходимой помощи для пострадавших. «Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он добавил, что российский лидер выразил соболезнования в связи с трагедией в регионе. Также глава РФ поручил оказать необходимую помощь со стороны федеральных органов. Кроме того, в Севастополь направлен спецборт из столицы России. Пострадавшие во время обстрела дети будут направлены в лучшие больницы Москвы. В результате атаки ВСУ по региону пострадало 124 человека, среди них 27 детей. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Также погибли три человека, одним из них был двухлетний ребенок.