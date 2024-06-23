Происшествия В Севастополе выросло количество погибших после атаки ВСУ 23 июня 2024 в 19:01 Размер текста - 17 + Несколько детей находятся в реанимации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до пяти, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев «Число жертв после атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей», — сообщил Развожаев. Пять детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести, сообщил Развожаев. Новость по теме Осколки ракеты ВСУ упали на пляже в Севастополе, более 100 человек пострадали: что известно. Видео По его словам, из Москвы отправлен борт за детьми, которые находятся в реаницамии. Их отправят в столицу на лечение. Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, их осколками были ранены 124 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Количество погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до пяти, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев «Число жертв после атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти, среди них трое детей», — сообщил Развожаев. Пять детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести, сообщил Развожаев. По его словам, из Москвы отправлен борт за детьми, которые находятся в реаницамии. Их отправят в столицу на лечение. Украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти оперативно-тактических ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, их осколками были ранены 124 человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям