Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слова представителей ООН о постоянной работе над прекращением боевых действий не похожи на комментарий в связи с трагедией в Севастополе. По ее словам, заявление организации является обычной универсальной цитатой на происшествие, они должны осудить трагедию.
«Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать „мы за все хорошее против всего плохого“ и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Такая реакция последовала на слова секретариата ООН, в которых прозвучало, что организация всегда старается положить конец боевым действиям, основываясь на резолюциях Генеральной ассамблеи и своим Уставом. Также она призвала осудить акт терроризма со стороны ВСУ.
Ранее ВСУ атаковали Севастополь с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что средствами ПВО были сбиты пять ракет в небе над акваторией. Осколки одной из сбитых целей упали в прибрежную зону, передает Pravda.Ru.
В результате этого погибло пять мирных жителей, среди них трое детей. Также пострадало 124 человека, из них 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим Минобороны РФ сообщило, что ответственность за трагедию лежит на США, потому что именно их ракетами был атакован регион. Кроме того, страна вносит свои спутниковые данные в полетные задания оружия, которое отправляет в Киев.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слова представителей ООН о постоянной работе над прекращением боевых действий не похожи на комментарий в связи с трагедией в Севастополе. По ее словам, заявление организации является обычной универсальной цитатой на происшествие, они должны осудить трагедию. «Это больше похоже на признание в собственной ненужности, чем на комментарий в связи с трагедией. В принципе, можно один раз сказать „мы за все хорошее против всего плохого“ и попросить использовать эту универсальную цитату по каждому поводу», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Такая реакция последовала на слова секретариата ООН, в которых прозвучало, что организация всегда старается положить конец боевым действиям, основываясь на резолюциях Генеральной ассамблеи и своим Уставом. Также она призвала осудить акт терроризма со стороны ВСУ. Ранее ВСУ атаковали Севастополь с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что средствами ПВО были сбиты пять ракет в небе над акваторией. Осколки одной из сбитых целей упали в прибрежную зону, передает Pravda.Ru. В результате этого погибло пять мирных жителей, среди них трое детей. Также пострадало 124 человека, из них 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим Минобороны РФ сообщило, что ответственность за трагедию лежит на США, потому что именно их ракетами был атакован регион. Кроме того, страна вносит свои спутниковые данные в полетные задания оружия, которое отправляет в Киев.