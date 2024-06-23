Свердловскую область днем 23 июня накрыл мощный дождь и грозы, однако к вечеру погода не утихла — в регионе также слышны раскаты грома, а улицы и дома заливает вода. О последствиях непогоды сообщили очевидцы затопленных городов.
«Ревдинские дворы и дороги предсказуемо утонули… На улице дождь, причём не просто дождь, а целый ливень», — сообщает telegram-канал «Ревда-инфо». Там многим жителям пришлось прятаться под козырьками домов от мощнейших осадков, а в подъезды домов уже начала просачиваться вода.
Также очевидцы из поселка Мартюш пожаловались telegram-каналу «ЧП Каменск-Уральский», что в городе поднялся сильнейший ветер, а небо заволокли дождевые тучи. Также ливень поливает и в Екатеринбурге — после небольшого промежутка в город вновь пришла непогода.
Ливень, грозы и шквальный ветер не уйдут из региона как минимум до 24 июня — до этого времени действует штормовое предупреждение МЧС. Прошедший 22 июня ливень уже побил суточный рекорд по количеству осадков, поставленный в 1942 году.
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