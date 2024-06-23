Свердловскую область накрыли дождь и гроза. Видео

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Жителей многих городов региона уже испугал мощный гром и ливень
Жителей многих городов региона уже испугал мощный гром и ливень Фото:

Свердловскую область днем 23 июня накрыл мощный дождь и грозы, однако к вечеру погода не утихла — в регионе также слышны раскаты грома, а улицы и дома заливает вода. О последствиях непогоды сообщили очевидцы затопленных городов.

«Ревдинские дворы и дороги предсказуемо утонули… На улице дождь, причём не просто дождь, а целый ливень», — сообщает telegram-канал «Ревда-инфо». Там многим жителям пришлось прятаться под козырьками домов от мощнейших осадков, а в подъезды домов уже начала просачиваться вода.

Также очевидцы из поселка Мартюш пожаловались telegram-каналу «ЧП Каменск-Уральский», что в городе поднялся сильнейший ветер, а небо заволокли дождевые тучи. Также ливень поливает и в Екатеринбурге — после небольшого промежутка в город вновь пришла непогода.

Ливень, грозы и шквальный ветер не уйдут из региона как минимум до 24 июня — до этого времени действует штормовое предупреждение МЧС. Прошедший 22 июня ливень уже побил суточный рекорд по количеству осадков, поставленный в 1942 году.

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Свердловскую область днем 23 июня накрыл мощный дождь и грозы, однако к вечеру погода не утихла — в регионе также слышны раскаты грома, а улицы и дома заливает вода. О последствиях непогоды сообщили очевидцы затопленных городов. «Ревдинские дворы и дороги предсказуемо утонули… На улице дождь, причём не просто дождь, а целый ливень», — сообщает telegram-канал «Ревда-инфо». Там многим жителям пришлось прятаться под козырьками домов от мощнейших осадков, а в подъезды домов уже начала просачиваться вода. Также очевидцы из поселка Мартюш пожаловались telegram-каналу «ЧП Каменск-Уральский», что в городе поднялся сильнейший ветер, а небо заволокли дождевые тучи. Также ливень поливает и в Екатеринбурге — после небольшого промежутка в город вновь пришла непогода. Ливень, грозы и шквальный ветер не уйдут из региона как минимум до 24 июня — до этого времени действует штормовое предупреждение МЧС. Прошедший 22 июня ливень уже побил суточный рекорд по количеству осадков, поставленный в 1942 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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