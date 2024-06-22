22 июня 2024

В Екатеринбурге во время мощного ливня выпало рекордное количество осадков

В Екатеринбурге 22 июня поставлен суточный рекорд по количеству осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Предыдущий рекорд был поставлен 22 июня 1942 года
Предыдущий рекорд был поставлен 22 июня 1942 года Фото:

В Екатеринбурге 22 июня во время мощного ливня, который затопил улицы города, выпало рекордное количество осадков — 23 миллиметра. Предыдущее максимальное значение в этот день зафиксировали в 1942 году, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Итоги 22 июня в Екатеринбурге. Осадки: 23 миллиметра (днем) — суточный рекорд количества осадков для 22 июня, предыдущий — 22 миллиметра (1942 год)», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Среднесуточная температура также была выше нормы на +2,9 градуса и составила +21,5 градусов. Порывы ветра достигли значений до 14 метров в секунду.

Несмотря на то, что дождь прекратился вечером 22 июня, уже сегодня, 23 июня, вновь ожидается большое количество осадков. МЧС Свердловской области также продлило штормовое предупреждение и на 24 июня.

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В Екатеринбурге 22 июня во время мощного ливня, который затопил улицы города, выпало рекордное количество осадков — 23 миллиметра. Предыдущее максимальное значение в этот день зафиксировали в 1942 году, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Итоги 22 июня в Екатеринбурге. Осадки: 23 миллиметра (днем) — суточный рекорд количества осадков для 22 июня, предыдущий — 22 миллиметра (1942 год)», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Среднесуточная температура также была выше нормы на +2,9 градуса и составила +21,5 градусов. Порывы ветра достигли значений до 14 метров в секунду. Несмотря на то, что дождь прекратился вечером 22 июня, уже сегодня, 23 июня, вновь ожидается большое количество осадков. МЧС Свердловской области также продлило штормовое предупреждение и на 24 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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