В Екатеринбурге во время мощного ливня выпало рекордное количество осадков

В Екатеринбурге 22 июня во время мощного ливня, который затопил улицы города, выпало рекордное количество осадков — 23 миллиметра. Предыдущее максимальное значение в этот день зафиксировали в 1942 году, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Итоги 22 июня в Екатеринбурге. Осадки: 23 миллиметра (днем) — суточный рекорд количества осадков для 22 июня, предыдущий — 22 миллиметра (1942 год)», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Среднесуточная температура также была выше нормы на +2,9 градуса и составила +21,5 градусов. Порывы ветра достигли значений до 14 метров в секунду.
Несмотря на то, что дождь прекратился вечером 22 июня, уже сегодня, 23 июня, вновь ожидается большое количество осадков. МЧС Свердловской области также продлило штормовое предупреждение и на 24 июня.
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