МВД Дагестана: полицейский погиб при перестрелке в Дербенте

23 июня 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

В Дербенте был убит один сотрудник полиции, еще одного ранили, заявили в МВД региона Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Дербенте, по предварительным данным, в результате нападения на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, погиб сотрудник полиции. Также один из полицейских был ранен. Об этом сообщили в региональном МВД. «По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — об этом сообщили в местном министерстве . Ранее в Дербенте произошло нападение на православный храм. В связи с происшествием, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в розыск. Правоохранительные органы ищут Volkswagen Polo белого цвета с государственным номером 921. На данный момент уточняется информация о возможных погибших и раненых среди сотрудников полиции. Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. Очевидцы сообщали о дыме и стрельбе в районе. Также telegram-канала 112 предварительно добавил, что в этом конфликте могли быть ранены полицейские. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дербенте, по предварительным данным, в результате нападения на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, погиб сотрудник полиции. Также один из полицейских был ранен. Об этом сообщили в региональном МВД. «По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — об этом сообщили в местном министерстве. Ранее в Дербенте произошло нападение на православный храм. В связи с происшествием, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в розыск. Правоохранительные органы ищут Volkswagen Polo белого цвета с государственным номером 921. На данный момент уточняется информация о возможных погибших и раненых среди сотрудников полиции. Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. Очевидцы сообщали о дыме и стрельбе в районе. Также telegram-канала 112 предварительно добавил, что в этом конфликте могли быть ранены полицейские.