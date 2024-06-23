МВД Дагестана: полицейский погиб при перестрелке в Дербенте

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция, омон
В Дербенте был убит один сотрудник полиции, еще одного ранили, заявили в МВД региона Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Дербенте, по предварительным данным, в результате нападения на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, погиб сотрудник полиции. Также один из полицейских был ранен. Об этом сообщили в региональном МВД.

«По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — об этом сообщили в местном министерстве. Ранее в Дербенте произошло нападение на православный храм.

В связи с происшествием, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в розыск. Правоохранительные органы ищут Volkswagen Polo белого цвета с государственным номером 921. На данный момент уточняется информация о возможных погибших и раненых среди сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. Очевидцы сообщали о дыме и стрельбе в районе. Также telegram-канала 112 предварительно добавил, что в этом конфликте могли быть ранены полицейские.

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В Дербенте, по предварительным данным, в результате нападения на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, погиб сотрудник полиции. Также один из полицейских был ранен. Об этом сообщили в региональном МВД. «По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен», — об этом сообщили в местном министерстве. Ранее в Дербенте произошло нападение на православный храм. В связи с происшествием, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в розыск. Правоохранительные органы ищут Volkswagen Polo белого цвета с государственным номером 921. На данный момент уточняется информация о возможных погибших и раненых среди сотрудников полиции. Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. Очевидцы сообщали о дыме и стрельбе в районе. Также telegram-канала 112 предварительно добавил, что в этом конфликте могли быть ранены полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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