В Дербенте напавшие на храм перерезали горло священнику

В Дербенте в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в результате нападения был убит Отец Николай. Также погиб охранник здания. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
«По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — передает Хадулаев в своем telegram-канале. Мужчине было 66 лет. Также погиб охранник, который работал в храме.
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В Дербенте в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в результате нападения был убит Отец Николай. Также погиб охранник здания. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — передает Хадулаев в своем telegram-канале. Мужчине было 66 лет. Также погиб охранник, который работал в храме. Ранее неизвестные напали на Церковь. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.