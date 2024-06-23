В Дербенте напавшие на храм перерезали горло священнику

23 июня 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

В Дербенте в результате нападения на православный храм погиб священник и охранник, заявил Хадулаев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Дербенте в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в результате нападения был убит Отец Николай. Также погиб охранник здания. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — передает Хадулаев в своем telegram-канале . Мужчине было 66 лет. Также погиб охранник, который работал в храме. Ранее неизвестные напали на Церковь. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дербенте в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в результате нападения был убит Отец Николай. Также погиб охранник здания. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — передает Хадулаев в своем telegram-канале. Мужчине было 66 лет. Также погиб охранник, который работал в храме. Ранее неизвестные напали на Церковь. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.