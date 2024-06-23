В Дербенте напавшие на храм перерезали горло священнику

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Открытие часовни, ПГУ. Пермь , священник, православие
В Дербенте в результате нападения на православный храм погиб священник и охранник, заявил Хадулаев Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В Дербенте в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в результате нападения был убит Отец Николай. Также погиб охранник здания. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — передает Хадулаев в своем telegram-канале. Мужчине было 66 лет. Также погиб охранник, который работал в храме.

Ранее неизвестные напали на Церковь. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Дербенте в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в результате нападения был убит Отец Николай. Также погиб охранник здания. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло», — передает Хадулаев в своем telegram-канале. Мужчине было 66 лет. Также погиб охранник, который работал в храме. Ранее неизвестные напали на Церковь. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Более подробная информация — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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