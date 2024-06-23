Режим КТО введен в Дагестане

В Дагестане введен режим КТО, сообщили в НАК
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«Режим контртеррористической операции введен в Дагестане», — сообщили в НАК. Передает РИА Новости.
Идут поиски и ликвидация стрелявших в Дагестане, которые атаковали два храма, синагогу и пост ДПС. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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