Режим КТО введен в Дагестане

23 июня 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

В Дагестане введен режим КТО, сообщили в НАК Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Режим контртеррористической операции введен в Дагестане», — сообщили в НАК. Передает РИА Новости. Идут поиски и ликвидация стрелявших в Дагестане, которые атаковали два храма, синагогу и пост ДПС. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Режим контртеррористической операции введен в Дагестане», — сообщили в НАК. Передает РИА Новости. Идут поиски и ликвидация стрелявших в Дагестане, которые атаковали два храма, синагогу и пост ДПС. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.