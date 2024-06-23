Режим КТО введен в Дагестане

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
В Дагестане введен режим КТО, сообщили в НАК Фото:
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В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Режим контртеррористической операции введен в Дагестане», — сообщили в НАК. Передает РИА Новости.

Идут поиски и ликвидация стрелявших в Дагестане, которые атаковали два храма, синагогу и пост ДПС. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Режим контртеррористической операции введен в Дагестане», — сообщили в НАК. Передает РИА Новости. Идут поиски и ликвидация стрелявших в Дагестане, которые атаковали два храма, синагогу и пост ДПС. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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