Стало известно количество пострадавших при стрельбе на границе России и Абхазии

МВД: при стрельбе на границе России и Абхазии пострадало четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
В Абхазии ранения во время стрельбы получила несовершеннолетняя девочка, заявили в МВД региона Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В результате перестрелки на границе РФ и Абхазии пострадало четверо человек. Среди них девочка 17-ти лет. Также погиб один человек, он получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщает МВД Абхазии.

«В результате произведенных из автоматического оружия выстрелов пострадали четверо граждан Республики Абхазия. <…> По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения», — передает министерство региона. Также ранения в область ноги и брюшной полости получили мужчины 1998 и 1995 года рождения соответственно. Еще один гражданин Республики 1985 года рождения погиб, получив несовместимое с жизнью ранение.

На данный момент сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении стрельбы. Также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Абхазии на границе с Россией по реке Псоу произошла стрельба. Так, в Гагрском районе региона погиб один человек, еще трое были ранены вблизи российской границы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате перестрелки на границе РФ и Абхазии пострадало четверо человек. Среди них девочка 17-ти лет. Также погиб один человек, он получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщает МВД Абхазии. «В результате произведенных из автоматического оружия выстрелов пострадали четверо граждан Республики Абхазия. <…> По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения», — передает министерство региона. Также ранения в область ноги и брюшной полости получили мужчины 1998 и 1995 года рождения соответственно. Еще один гражданин Республики 1985 года рождения погиб, получив несовместимое с жизнью ранение. На данный момент сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении стрельбы. Также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Ранее сообщалось, что в Абхазии на границе с Россией по реке Псоу произошла стрельба. Так, в Гагрском районе региона погиб один человек, еще трое были ранены вблизи российской границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...