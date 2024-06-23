Стало известно количество пострадавших при стрельбе на границе России и Абхазии

МВД: при стрельбе на границе России и Абхазии пострадало четыре человека

В Абхазии ранения во время стрельбы получила несовершеннолетняя девочка, заявили в МВД региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В результате перестрелки на границе РФ и Абхазии пострадало четверо человек. Среди них девочка 17-ти лет. Также погиб один человек, он получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщает МВД Абхазии.

«В результате произведенных из автоматического оружия выстрелов пострадали четверо граждан Республики Абхазия. <…> По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения», — передает министерство региона. Также ранения в область ноги и брюшной полости получили мужчины 1998 и 1995 года рождения соответственно. Еще один гражданин Республики 1985 года рождения погиб, получив несовместимое с жизнью ранение.

На данный момент сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении стрельбы. Также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Абхазии на границе с Россией по реке Псоу произошла стрельба. Так, в Гагрском районе региона погиб один человек, еще трое были ранены вблизи российской границы.