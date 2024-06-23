Стало известно количество пострадавших при стрельбе на границе России и Абхазии

В результате перестрелки на границе РФ и Абхазии пострадало четверо человек. Среди них девочка 17-ти лет. Также погиб один человек, он получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщает МВД Абхазии.
«В результате произведенных из автоматического оружия выстрелов пострадали четверо граждан Республики Абхазия. <…> По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения», — передает министерство региона. Также ранения в область ноги и брюшной полости получили мужчины 1998 и 1995 года рождения соответственно. Еще один гражданин Республики 1985 года рождения погиб, получив несовместимое с жизнью ранение.
На данный момент сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении стрельбы. Также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Абхазии на границе с Россией по реке Псоу произошла стрельба. Так, в Гагрском районе региона погиб один человек, еще трое были ранены вблизи российской границы.
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В результате перестрелки на границе РФ и Абхазии пострадало четверо человек. Среди них девочка 17-ти лет. Также погиб один человек, он получил несовместимое с жизнью ранение. Об этом сообщает МВД Абхазии. «В результате произведенных из автоматического оружия выстрелов пострадали четверо граждан Республики Абхазия. <…> По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения», — передает министерство региона. Также ранения в область ноги и брюшной полости получили мужчины 1998 и 1995 года рождения соответственно. Еще один гражданин Республики 1985 года рождения погиб, получив несовместимое с жизнью ранение. На данный момент сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении стрельбы. Также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Ранее сообщалось, что в Абхазии на границе с Россией по реке Псоу произошла стрельба. Так, в Гагрском районе региона погиб один человек, еще трое были ранены вблизи российской границы.