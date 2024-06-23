Кадыров высказался о теракте в Дагестане

Кадыров назвал теракт в Дагестане подлой провокацией

23 июня 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил, что Чечня готова помочь Дагестану, который пострадал от атаки террористов Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие У террористов, которые атаковали два храма, синагогу, убили священника и сотрудников полиции, нет ни веры, ни нации, они устроили подлую провокацию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что напавших нужно уничтожать на месте. «Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями… У [террористов] нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . По его словам, у него нет сомнений, что силовики поймают каждого террориста, которые напали на беззащитных и безоружных людей. Также Кадыров выразил соболезнования близким погибших. Раненым он пожелал скорейшего выздоровления. Он отметил, что Чечня готова помочь всем, чем сможет. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У террористов, которые атаковали два храма, синагогу, убили священника и сотрудников полиции, нет ни веры, ни нации, они устроили подлую провокацию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что напавших нужно уничтожать на месте. «Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями… У [террористов] нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, у него нет сомнений, что силовики поймают каждого террориста, которые напали на беззащитных и безоружных людей. Также Кадыров выразил соболезнования близким погибших. Раненым он пожелал скорейшего выздоровления. Он отметил, что Чечня готова помочь всем, чем сможет. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.