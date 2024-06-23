Кадыров высказался о теракте в Дагестане

Кадыров назвал теракт в Дагестане подлой провокацией
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Рамзан Кадыров сообщил, что Чечня готова помочь Дагестану, который пострадал от атаки террористов Фото:
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У террористов, которые атаковали два храма, синагогу, убили священника и сотрудников полиции, нет ни веры, ни нации, они устроили подлую провокацию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что напавших нужно уничтожать на месте.

«Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями… У [террористов] нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, у него нет сомнений, что силовики поймают каждого террориста, которые напали на беззащитных и безоружных людей.

Также Кадыров выразил соболезнования близким погибших. Раненым он пожелал скорейшего выздоровления. Он отметил, что Чечня готова помочь всем, чем сможет. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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У террористов, которые атаковали два храма, синагогу, убили священника и сотрудников полиции, нет ни веры, ни нации, они устроили подлую провокацию. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что напавших нужно уничтожать на месте. «Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями… У [террористов] нет ни веры, ни нации, ни элементарного мужского достоинства. На такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, у него нет сомнений, что силовики поймают каждого террориста, которые напали на беззащитных и безоружных людей. Также Кадыров выразил соболезнования близким погибших. Раненым он пожелал скорейшего выздоровления. Он отметил, что Чечня готова помочь всем, чем сможет. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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