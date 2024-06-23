В Махачкале погиб сотрудник Росгвардии при теракте

23 июня 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Погиб один сотрудник Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале. Об этом сообщили в силовых структурах. «Один сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале», — передает информацию источник в силовых структура. Об этом пишет ТАСС. В Дагестане совершенно нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным telegram-канала Mash, в храме Махачкале в заложниках оказались 40 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале. Об этом сообщили в силовых структурах. «Один сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале», — передает информацию источник в силовых структура. Об этом пишет ТАСС. В Дагестане совершенно нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным telegram-канала Mash, в храме Махачкале в заложниках оказались 40 человек.