В Махачкале погиб сотрудник Росгвардии при теракте

Погиб один сотрудник Росгвардии
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Один сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале», — передает информацию источник в силовых структура. Об этом пишет ТАСС.
В Дагестане совершенно нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным telegram-канала Mash, в храме Махачкале в заложниках оказались 40 человек.
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