В Махачкале погиб сотрудник Росгвардии при теракте

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Кубанский казачий хор. Курган, росгвардия, сотрудник росгвардии
Погиб один сотрудник Росгвардии Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Один сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале», — передает информацию источник в силовых структура. Об этом пишет ТАСС.

В Дагестане совершенно нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным telegram-канала Mash, в храме Махачкале в заложниках оказались 40 человек.

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Сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале. Об этом сообщили в силовых структурах. «Один сотрудник Росгвардии погиб в результате нападения боевиков в Махачкале», — передает информацию источник в силовых структура. Об этом пишет ТАСС. В Дагестане совершенно нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным telegram-канала Mash, в храме Махачкале в заложниках оказались 40 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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