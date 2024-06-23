Mash: 40 человек находятся в заложниках в храме в Махачкале

23 июня 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

В Махачкале в храме в заложниках находятся 40 человек, пишет telegram-канал Mash (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Махачкале в православном храме в результате нападения неизвестных в заложниках находятся 40 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «40 человек заложников закрыты в православном храме в Кировском районе Махачкалы», — передает telegram-канал. Отмечается, что на улице слышна стрельба, также там ходят вооруженные люди. Ранее сообщалось, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Дербенте, были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отметил, что в результате этого погибли несколько сотрудников полиции и священник, на данный момент предпринимаются меры для задержания преступников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале в православном храме в результате нападения неизвестных в заложниках находятся 40 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «40 человек заложников закрыты в православном храме в Кировском районе Махачкалы», — передает telegram-канал. Отмечается, что на улице слышна стрельба, также там ходят вооруженные люди. Ранее сообщалось, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Дербенте, были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отметил, что в результате этого погибли несколько сотрудников полиции и священник, на данный момент предпринимаются меры для задержания преступников.