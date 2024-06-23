Mash: 40 человек находятся в заложниках в храме в Махачкале

В Махачкале в православном храме в результате нападения неизвестных в заложниках находятся 40 человек. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«40 человек заложников закрыты в православном храме в Кировском районе Махачкалы», — передает telegram-канал. Отмечается, что на улице слышна стрельба, также там ходят вооруженные люди.
Ранее сообщалось, что в Дагестане, в частности в Махачкале и Дербенте, были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отметил, что в результате этого погибли несколько сотрудников полиции и священник, на данный момент предпринимаются меры для задержания преступников.
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