В Дагестане убиты шесть полицейских, 12 ранены

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Масленица для дальнобойщиков. Курган, машина полиции, полиция, дпс, гаи
Террористы напали на пост ДПС Фото:
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После столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей, ранения получили 12. Об этом сообщили в МВД Республики.

«Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане», — заявили в МВД региона. Сообщение передает РИА Новости.

НАК уже ввел режим контртеррористической операции. Идет работа по поимке и ликвидации преступников, которые атаковали два храма и пост ДПС. Детали — в онлайн-трансляции URA.RU.

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После столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей, ранения получили 12. Об этом сообщили в МВД Республики. «Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане», — заявили в МВД региона. Сообщение передает РИА Новости. НАК уже ввел режим контртеррористической операции. Идет работа по поимке и ликвидации преступников, которые атаковали два храма и пост ДПС. Детали — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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