В Дагестане убиты шесть полицейских, 12 ранены

23 июня 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Террористы напали на пост ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие После столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей, ранения получили 12. Об этом сообщили в МВД Республики. «Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане», — заявили в МВД региона. Сообщение передает РИА Новости. НАК уже ввел режим контртеррористической операции. Идет работа по поимке и ликвидации преступников, которые атаковали два храма и пост ДПС. Детали — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей, ранения получили 12. Об этом сообщили в МВД Республики. «Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане», — заявили в МВД региона. Сообщение передает РИА Новости. НАК уже ввел режим контртеррористической операции. Идет работа по поимке и ликвидации преступников, которые атаковали два храма и пост ДПС. Детали — в онлайн-трансляции URA.RU.