В Дагестане убиты шесть полицейских, 12 ранены

Террористы напали на пост ДПС
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
После столкновения террористов с полицией убиты шесть правоохранителей, ранения получили 12. Об этом сообщили в МВД Республики.
«Шесть правоохранителей убиты, 12 ранены в Дагестане», — заявили в МВД региона. Сообщение передает РИА Новости.
НАК уже ввел режим контртеррористической операции. Идет работа по поимке и ликвидации преступников, которые атаковали два храма и пост ДПС. Детали — в онлайн-трансляции URA.RU.
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