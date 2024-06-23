23 июня 2024

В больницу Махачкалы доставили 13 полицейских и троих мирных жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь доставила раненых в больницу Махачкалы (архивное фото)
Скорая помощь доставила раненых в больницу Махачкалы (архивное фото) Фото:

В республике Дагестан 16 человек, пострадавших в ходе перестрелок с боевиками, привезли в больницу Махачкалы. Из них трое являются мирными жителями, а остальные — сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по региону.

«В республиканскую клиническую больницу в Махачкале доставлены по предварительным данным 13 раненых полицейских и трое гражданских», — передает ТАСС со ссылкой на данные представителей ведомства. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее из-за нападений боевиков в Махачкале и Дербенте начальник ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении КТО. Действия приняты для обеспечения безопасности граждан и задержания нападавших. Совершившие теракт в Дагестане могут быть причастны к международным террористическим организациям. Такую версию рассматривают правоохранительные органы исходя из поведения террористов.

Все преступники являются жителями Дагестана и числятся в базах МВД за свои связи с ваххабитскими кругами. Также отмечается, что акции нападений были спланированы заранее.

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В республике Дагестан 16 человек, пострадавших в ходе перестрелок с боевиками, привезли в больницу Махачкалы. Из них трое являются мирными жителями, а остальные — сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по региону. «В республиканскую клиническую больницу в Махачкале доставлены по предварительным данным 13 раненых полицейских и трое гражданских», — передает ТАСС со ссылкой на данные представителей ведомства. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ранее из-за нападений боевиков в Махачкале и Дербенте начальник ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении КТО. Действия приняты для обеспечения безопасности граждан и задержания нападавших. Совершившие теракт в Дагестане могут быть причастны к международным террористическим организациям. Такую версию рассматривают правоохранительные органы исходя из поведения террористов. Все преступники являются жителями Дагестана и числятся в базах МВД за свои связи с ваххабитскими кругами. Также отмечается, что акции нападений были спланированы заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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