23 июня 2024

В Дагестане продолжаются бои с террористами: что известно к этому часу

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции
© Служба новостей «URA.RU»
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В Дагестане продолжаются столкновения с боевиками (архивное фото) Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

На территории Дагестана введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Дербенте идет активная фаза боестолкновения. URA.RU приводит главные события о ходе боев с террористами в Дагестане.

На территории Дагестана проводится контртеррористическая операция

Из-за нападений в Махачкале и Дербенте начальник ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении КТО. Действия приняты для обеспечения безопасности граждан и задержания нападавших.

Четырех террористов ликвидировали в Махачкале

В столице Дагестана было уничтожено четыре боевика. Об этом сообщило МВД Республики.

Боевики могут иметь отношение к международной террористической организации

Совершившие теракт в Дагестане могут быть причастны к международным террористическим организациям. Такую версию рассматривают правоохранительные органы исходя из поведения террористов. Все преступники являются жителями Дагестана и числятся в базах МВД за свои связи с ваххабитскими кругами. Также отмечается, что акции нападений были спланированы заранее.

Стало известно о 9 погибших в результате теракта в Дагестане

Исламская религиозная организация «Муфтият Республики Дагестан» сообщил о девяти погибших и 25 пострадавших из-за террористических действий боевиков. В объединении подчеркнули, что действие нападавших — это попытка радикалов столкнуть дагестанцев лбами.

Трое боевиков оказались родственниками главы района Республики

Сотрудники правоохранительных органов опознали личности троих террористов, ликвидированных в Дагестане. Двое оказались сыновьями и один племенником главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Чиновник был задержан спецслужбами. В его доме проходят обыски.

Террористы использовали иностранное оружие при нападении в Дагестане

Правоохранительные органы установили, что боевики атаковавшие мирные объекты в Дербенте и Махачкале имели при себе иностранное оружие. По версии telegram-канала Baza, террористы использовали американскую винтовку Ar-15 в ходе нападения на полицейских в столице Республики.

В Махачкале жители укрылись от террористов в церкви

Telegram-канал Mash опубликовал информацию о заложниках в церкви столицы Дагестана. Однако, МВД Дагестана опровергло эти данные. Собеседник «Интерфакса» сообщил о забаррикадировавшихся служителях и прихожанах в церкви Махачкалы. По его словам, бои проходят снаружи храма, а внутри боевиков нет. Он уточнил, что в соседнем от церкви здании возник пожар. Из-за перестрелки силовиков с террористами на данный момент невозможно ликвидировать возгорание.

В ходе террористической атаки погибли шесть полицейских

После нападения боевиков в Дагестане было убито шесть сотрудников МВД, двенадцать получили ранения. В ведомстве отметили, что задержания террористов продолжаются.

Пострадавшие из-за теракта в Дагестане прибывают в медицинские учреждения

В связи с событиями в Махачкале и Дербенте в медицинские учреждения поступают пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил Минздрав Дагестана.

Центр Дербента отключен от электричества

Центральная часть города оказалась обесточенной. Как сообщил корреспондент ТАСС, в городе идет активная фаза боестолкновения.

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На территории Дагестана введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Дербенте идет активная фаза боестолкновения. URA.RU приводит главные события о ходе боев с террористами в Дагестане. Из-за нападений в Махачкале и Дербенте начальник ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении КТО. Действия приняты для обеспечения безопасности граждан и задержания нападавших. В столице Дагестана было уничтожено четыре боевика. Об этом сообщило МВД Республики. Совершившие теракт в Дагестане могут быть причастны к международным террористическим организациям. Такую версию рассматривают правоохранительные органы исходя из поведения террористов. Все преступники являются жителями Дагестана и числятся в базах МВД за свои связи с ваххабитскими кругами. Также отмечается, что акции нападений были спланированы заранее. Исламская религиозная организация «Муфтият Республики Дагестан» сообщил о девяти погибших и 25 пострадавших из-за террористических действий боевиков. В объединении подчеркнули, что действие нападавших — это попытка радикалов столкнуть дагестанцев лбами. Сотрудники правоохранительных органов опознали личности троих террористов, ликвидированных в Дагестане. Двое оказались сыновьями и один племенником главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Чиновник был задержан спецслужбами. В его доме проходят обыски. Правоохранительные органы установили, что боевики атаковавшие мирные объекты в Дербенте и Махачкале имели при себе иностранное оружие. По версии telegram-канала Baza, террористы использовали американскую винтовку Ar-15 в ходе нападения на полицейских в столице Республики. Telegram-канал Mash опубликовал информацию о заложниках в церкви столицы Дагестана. Однако, МВД Дагестана опровергло эти данные. Собеседник «Интерфакса» сообщил о забаррикадировавшихся служителях и прихожанах в церкви Махачкалы. По его словам, бои проходят снаружи храма, а внутри боевиков нет. Он уточнил, что в соседнем от церкви здании возник пожар. Из-за перестрелки силовиков с террористами на данный момент невозможно ликвидировать возгорание. После нападения боевиков в Дагестане было убито шесть сотрудников МВД, двенадцать получили ранения. В ведомстве отметили, что задержания террористов продолжаются. В связи с событиями в Махачкале и Дербенте в медицинские учреждения поступают пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил Минздрав Дагестана. Центральная часть города оказалась обесточенной. Как сообщил корреспондент ТАСС, в городе идет активная фаза боестолкновения.
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