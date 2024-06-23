В Дагестане продолжаются бои с террористами: что известно к этому часу

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции

24 июня 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

В Дагестане продолжаются столкновения с боевиками (архивное фото) Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие На территории Дагестана введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Дербенте идет активная фаза боестолкновения. URA.RU приводит главные события о ходе боев с террористами в Дагестане. На территории Дагестана проводится контртеррористическая операция Из-за нападений в Махачкале и Дербенте начальник ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении КТО. Действия приняты для обеспечения безопасности граждан и задержания нападавших. Четырех террористов ликвидировали в Махачкале В столице Дагестана было уничтожено четыре боевика. Об этом сообщило МВД Республики. Боевики могут иметь отношение к международной террористической организации Совершившие теракт в Дагестане могут быть причастны к международным террористическим организациям. Такую версию рассматривают правоохранительные органы исходя из поведения террористов. Все преступники являются жителями Дагестана и числятся в базах МВД за свои связи с ваххабитскими кругами. Также отмечается, что акции нападений были спланированы заранее. Стало известно о 9 погибших в результате теракта в Дагестане Исламская религиозная организация «Муфтият Республики Дагестан» сообщил о девяти погибших и 25 пострадавших из-за террористических действий боевиков. В объединении подчеркнули, что действие нападавших — это попытка радикалов столкнуть дагестанцев лбами. Трое боевиков оказались родственниками главы района Республики Сотрудники правоохранительных органов опознали личности троих террористов, ликвидированных в Дагестане. Двое оказались сыновьями и один племенником главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Чиновник был задержан спецслужбами. В его доме проходят обыски. Террористы использовали иностранное оружие при нападении в Дагестане Правоохранительные органы установили, что боевики атаковавшие мирные объекты в Дербенте и Махачкале имели при себе иностранное оружие. По версии telegram-канала Baza, террористы использовали американскую винтовку Ar-15 в ходе нападения на полицейских в столице Республики. В Махачкале жители укрылись от террористов в церкви Telegram-канал Mash опубликовал информацию о заложниках в церкви столицы Дагестана. Однако, МВД Дагестана опровергло эти данные. Собеседник «Интерфакса» сообщил о забаррикадировавшихся служителях и прихожанах в церкви Махачкалы. По его словам, бои проходят снаружи храма, а внутри боевиков нет. Он уточнил, что в соседнем от церкви здании возник пожар. Из-за перестрелки силовиков с террористами на данный момент невозможно ликвидировать возгорание. В ходе террористической атаки погибли шесть полицейских После нападения боевиков в Дагестане было убито шесть сотрудников МВД, двенадцать получили ранения. В ведомстве отметили, что задержания террористов продолжаются. Пострадавшие из-за теракта в Дагестане прибывают в медицинские учреждения В связи с событиями в Махачкале и Дербенте в медицинские учреждения поступают пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил Минздрав Дагестана. Центр Дербента отключен от электричества Центральная часть города оказалась обесточенной. Как сообщил корреспондент ТАСС, в городе идет активная фаза боестолкновения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Дагестана введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Дербенте идет активная фаза боестолкновения. URA.RU приводит главные события о ходе боев с террористами в Дагестане. Из-за нападений в Махачкале и Дербенте начальник ФСБ России по Республике Дагестан принял решение о проведении КТО. Действия приняты для обеспечения безопасности граждан и задержания нападавших. В столице Дагестана было уничтожено четыре боевика. Об этом сообщило МВД Республики. Совершившие теракт в Дагестане могут быть причастны к международным террористическим организациям. Такую версию рассматривают правоохранительные органы исходя из поведения террористов. Все преступники являются жителями Дагестана и числятся в базах МВД за свои связи с ваххабитскими кругами. Также отмечается, что акции нападений были спланированы заранее. Исламская религиозная организация «Муфтият Республики Дагестан» сообщил о девяти погибших и 25 пострадавших из-за террористических действий боевиков. В объединении подчеркнули, что действие нападавших — это попытка радикалов столкнуть дагестанцев лбами. Сотрудники правоохранительных органов опознали личности троих террористов, ликвидированных в Дагестане. Двое оказались сыновьями и один племенником главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Чиновник был задержан спецслужбами. В его доме проходят обыски. Правоохранительные органы установили, что боевики атаковавшие мирные объекты в Дербенте и Махачкале имели при себе иностранное оружие. По версии telegram-канала Baza, террористы использовали американскую винтовку Ar-15 в ходе нападения на полицейских в столице Республики. Telegram-канал Mash опубликовал информацию о заложниках в церкви столицы Дагестана. Однако, МВД Дагестана опровергло эти данные. Собеседник «Интерфакса» сообщил о забаррикадировавшихся служителях и прихожанах в церкви Махачкалы. По его словам, бои проходят снаружи храма, а внутри боевиков нет. Он уточнил, что в соседнем от церкви здании возник пожар. Из-за перестрелки силовиков с террористами на данный момент невозможно ликвидировать возгорание. После нападения боевиков в Дагестане было убито шесть сотрудников МВД, двенадцать получили ранения. В ведомстве отметили, что задержания террористов продолжаются. В связи с событиями в Махачкале и Дербенте в медицинские учреждения поступают пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил Минздрав Дагестана. Центральная часть города оказалась обесточенной. Как сообщил корреспондент ТАСС, в городе идет активная фаза боестолкновения.