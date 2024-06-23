23 июня 2024

Еврейский конгресс потребовал жестких мер против боевиков в Дагестане

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В РЕК заявили, что потрясены нападением боевиков Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Против совершивших нападение на синагоги и церкви в Дагестане необходимо применить самые жесткие меры, говорится в заявлении Российского еврейского конгресса (РЕК).

«Российский еврейский конгресс потрясен трагедией в Дербенте и Махачкале», — сказано в сообщении РЕК. Конгресс назвал приблизительное время начала нападения террористов: 17:50 мск — за 40 минут до вечерней молитвы. У дербентской синагоги после беспорядков в аэропорту Махачкалы регулярно дежурили полицейские, внутри находились сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП), которые «приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты».

Затем нападавшие подожгли здание бутылками с зажигательной смесью. Аналогичное нападение произошло на синагогу в Махачкале, заявили в РЕК.

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Против совершивших нападение на синагоги и церкви в Дагестане необходимо применить самые жесткие меры, говорится в заявлении Российского еврейского конгресса (РЕК). «Российский еврейский конгресс потрясен трагедией в Дербенте и Махачкале», — сказано в сообщении РЕК. Конгресс назвал приблизительное время начала нападения террористов: 17:50 мск — за 40 минут до вечерней молитвы. У дербентской синагоги после беспорядков в аэропорту Махачкалы регулярно дежурили полицейские, внутри находились сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП), которые «приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты». Затем нападавшие подожгли здание бутылками с зажигательной смесью. Аналогичное нападение произошло на синагогу в Махачкале, заявили в РЕК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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