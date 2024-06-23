Еврейский конгресс потребовал жестких мер против боевиков в Дагестане

Против совершивших нападение на синагоги и церкви в Дагестане необходимо применить самые жесткие меры, говорится в заявлении Российского еврейского конгресса (РЕК).
«Российский еврейский конгресс потрясен трагедией в Дербенте и Махачкале», — сказано в сообщении РЕК. Конгресс назвал приблизительное время начала нападения террористов: 17:50 мск — за 40 минут до вечерней молитвы. У дербентской синагоги после беспорядков в аэропорту Махачкалы регулярно дежурили полицейские, внутри находились сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП), которые «приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты».
Затем нападавшие подожгли здание бутылками с зажигательной смесью. Аналогичное нападение произошло на синагогу в Махачкале, заявили в РЕК.
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