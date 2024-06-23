23 июня 2024

Патриарх Кирилл резко отреагировал на теракты в Дагестане

Глава РПЦ: нужно сделать все для пресечения радикализации религиозной жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
Патриарх Кирилл призвал пресекать попытки межнациональной вражды Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сделать все для исключения попыток радикализации религиозной жизни в России. Об этом он заявил, комментируя теракты в Дагестане.

«Необходимо сделать все для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно формах», — заявил Патриарх Кирилл. Его слова публикуют на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл отметил, что теракт произошел в День праздника Святой Троицы. По его мнению, этот день боевиками был выбран не случайно и обличает «дьявольскую сущность» намерений террористов.

Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Вооруженные мужчина напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. В Махачкале они напали на пост ДПС. В итоге на всей территории Дагестана был введен режим КТО.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сделать все для исключения попыток радикализации религиозной жизни в России. Об этом он заявил, комментируя теракты в Дагестане. «Необходимо сделать все для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно формах», — заявил Патриарх Кирилл. Его слова публикуют на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл отметил, что теракт произошел в День праздника Святой Троицы. По его мнению, этот день боевиками был выбран не случайно и обличает «дьявольскую сущность» намерений террористов. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Вооруженные мужчина напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. В Махачкале они напали на пост ДПС. В итоге на всей территории Дагестана был введен режим КТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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