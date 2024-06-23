Патриарх Кирилл резко отреагировал на теракты в Дагестане

Глава РПЦ: нужно сделать все для пресечения радикализации религиозной жизни

24 июня 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл призвал пресекать попытки межнациональной вражды Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сделать все для исключения попыток радикализации религиозной жизни в России. Об этом он заявил, комментируя теракты в Дагестане. «Необходимо сделать все для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно формах», — заявил Патриарх Кирилл. Его слова публикуют на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл отметил, что теракт произошел в День праздника Святой Троицы. По его мнению, этот день боевиками был выбран не случайно и обличает «дьявольскую сущность» намерений террористов. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Вооруженные мужчина напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. В Махачкале они напали на пост ДПС. В итоге на всей территории Дагестана был введен режим КТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сделать все для исключения попыток радикализации религиозной жизни в России. Об этом он заявил, комментируя теракты в Дагестане. «Необходимо сделать все для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно формах», — заявил Патриарх Кирилл. Его слова публикуют на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл отметил, что теракт произошел в День праздника Святой Троицы. По его мнению, этот день боевиками был выбран не случайно и обличает «дьявольскую сущность» намерений террористов. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Вооруженные мужчина напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. В Махачкале они напали на пост ДПС. В итоге на всей территории Дагестана был введен режим КТО.