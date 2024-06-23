Патриарх Кирилл резко отреагировал на теракты в Дагестане

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сделать все для исключения попыток радикализации религиозной жизни в России. Об этом он заявил, комментируя теракты в Дагестане.
«Необходимо сделать все для того, чтобы исключить саму возможность попыток радикализации религиозной жизни, пресечь любые проявления экстремизма и межнациональной вражды в каких угодно формах», — заявил Патриарх Кирилл. Его слова публикуют на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл отметил, что теракт произошел в День праздника Святой Троицы. По его мнению, этот день боевиками был выбран не случайно и обличает «дьявольскую сущность» намерений террористов.
Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Вооруженные мужчина напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. В Махачкале они напали на пост ДПС. В итоге на всей территории Дагестана был введен режим КТО.
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