Коммунальщиков заставят обновлять изношенную инфраструктуру ЖКУ

Ресурсоснабжающие организации (РСО) обяжут вкладывать средства в обновление инфраструктуры ЖКХ и разрабатывать для этого инвестиционные программы. Соответствующий законопроект на днях будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
«Депутаты хотят обязать организации водоснабжения и водоотведения разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры. В замене нуждаются 43,4% сетей водоснабжения, при этом фактическая доля замены — всего 1,1%», — передают «Известия» суть документа.
Так, чтобы поднять в очередной раз тарифы, РСО должны будут доказать целевое расходование средств и согласовать инвестиционный проект с региональными властями. На сегодняшний момент коммунальщики в среднем выделяют на ремонт сетей холодного водоснабжения 10,4% от тарифа, водоотведения — 9,51%, а теплоснабжения — 3,87%. По факту замена по данным Минстроя требуется 43,4% сетей водоснабжения и 46,2% сетей сточных вод.
С 1 июля тарифы на ЖКУ впервые за полтора года будут проиндексированы в среднем на 10%. На отдаленных территориях рост составит чуть более 4%, а на остальных может доходить до 15%. Так газ для приготовления пищи поднимется в цене на 23%, горячая вода и водоотведение вырастут на 11-14%, а тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит — на 8,7%.
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