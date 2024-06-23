Россияне получат профессиональный налоговый вычет

Россияне, не имеющие регистрации в качестве ИП, смогут рассчитывать на получение профессионального налогового вычета. Об этом говорится в законопроекте Минфина РФ. Речь преимущественно идет о людях, который зарабатывают на сдаче квартир.
«Россияне, не зарегистрированные в качестве ИП, смогут получить профессиональный налоговый вычет. Возмещение будет вестись по расходам на предпринимательскую деятельность», — говорится в законопроекте Минфина, пишут «Известия». Со слов экспертов, речь преимущественно идет о тех, кто зарабатывает на сдаче квартир.
Минфин предлагает распространить вычет на физлиц, которые получают прибыль без открытия ИП. Инициатива — следствие решения Конституционного суда №6-П, принятого 14 февраля 2024 года. Налоговые органы признавали деятельность физлиц предпринимательской, хотя эти люди не были зарегистрированы необходимым образом. Но если бы они были зарегистрированы как ИП, то сбор бы не заплатили.
Ранее стало известно, у кого в России может быть нулевой НДФЛ. Россияне, которые получают зарплату в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), должны быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.
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