Дочь погибшего священника в Махачкале рассказала про перестрелку в церкви

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Священника убили на глазах у жены (архивное фото)
Священника убили на глазах у жены (архивное фото) Фото:

Дочь погибшего в Дербенте священника отца Николая Ольга Лобова рассказала подробности перестрелки в церкви 23 июня. Террористы сначала подожгли центральную икону в храме, потом забежали в дом, где убили священника.

«Два террориста забежали в храм, подожгли центральную икону. Затем... забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили», — рассказала Лобова в интервью «Известиям». 

После террористы подожгли дом. Все это происходило на глазах жены отца Николая Валентины. Сама Лобова в момент нападения вместе с младшей дочкой находилась в магазине. 

В Дербенте 23 июня обстреляли синагогу и церковь покрова Пресвятой Богородицы. В результате нападения террористов был убит священник Николай Котельников, который 40 лет служил в местной церкви. У него осталась семья и шестеро внуков. Каким был человеком протоирей Николай — в материале URA.RU. 

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Дочь погибшего в Дербенте священника отца Николая Ольга Лобова рассказала подробности перестрелки в церкви 23 июня. Террористы сначала подожгли центральную икону в храме, потом забежали в дом, где убили священника. «Два террориста забежали в храм, подожгли центральную икону. Затем... забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили», — рассказала Лобова в интервью «Известиям».  После террористы подожгли дом. Все это происходило на глазах жены отца Николая Валентины. Сама Лобова в момент нападения вместе с младшей дочкой находилась в магазине.  В Дербенте 23 июня обстреляли синагогу и церковь покрова Пресвятой Богородицы. В результате нападения террористов был убит священник Николай Котельников, который 40 лет служил в местной церкви. У него осталась семья и шестеро внуков. Каким был человеком протоирей Николай — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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