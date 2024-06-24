Дочь погибшего священника в Махачкале рассказала про перестрелку в церкви

Дочь погибшего в Дербенте священника отца Николая Ольга Лобова рассказала подробности перестрелки в церкви 23 июня. Террористы сначала подожгли центральную икону в храме, потом забежали в дом, где убили священника.
«Два террориста забежали в храм, подожгли центральную икону. Затем... забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили», — рассказала Лобова в интервью «Известиям».
После террористы подожгли дом. Все это происходило на глазах жены отца Николая Валентины. Сама Лобова в момент нападения вместе с младшей дочкой находилась в магазине.
В Дербенте 23 июня обстреляли синагогу и церковь покрова Пресвятой Богородицы. В результате нападения террористов был убит священник Николай Котельников, который 40 лет служил в местной церкви. У него осталась семья и шестеро внуков. Каким был человеком протоирей Николай — в материале URA.RU.
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