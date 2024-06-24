Экс-завод Mercedes будет собирать премиальные автомобили концерна Chery

В подмосковном Есипово в июле на бывшем заводе Mercedes начнут собирать премиальные автомобили Exeed (принадлежит концерну Chery). Отгрузка первой партии запланирована уже на август, сообщили источники.
«В июле на мощностях „Автодома“, бывшем заводе Mercedes, в подмосковном Есипово начнется серийная сборка автомобилей Exeed (принадлежит концерну Chery). Отгрузки первой партии модели Exeed VX дилерам должны начаться в августе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Речь идет о проекте контрактной сборки. Предполагается, что «Автодом» сможет получить вознаграждение за каждый собранный автомобиль. Сумма будет в диапазоне 450—500 евро за машинокомплект, говорит один из источников. Вторая модель поступит на конвейер в феврале 2025 года.
В России ранее за месяц снизились продажи новых машин. В мае по сравнению с апрелем 2024 года спад составил семь процентов, сообщают аналитики агентства «Автостат». Лидером рынка остается бренд Lada. Среди популярных моделей также Haval, Chery и Geely соответственно.
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В подмосковном Есипово в июле на бывшем заводе Mercedes начнут собирать премиальные автомобили Exeed (принадлежит концерну Chery). Отгрузка первой партии запланирована уже на август, сообщили источники. «В июле на мощностях „Автодома“, бывшем заводе Mercedes, в подмосковном Есипово начнется серийная сборка автомобилей Exeed (принадлежит концерну Chery). Отгрузки первой партии модели Exeed VX дилерам должны начаться в августе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Речь идет о проекте контрактной сборки. Предполагается, что «Автодом» сможет получить вознаграждение за каждый собранный автомобиль. Сумма будет в диапазоне 450—500 евро за машинокомплект, говорит один из источников. Вторая модель поступит на конвейер в феврале 2025 года. В России ранее за месяц снизились продажи новых машин. В мае по сравнению с апрелем 2024 года спад составил семь процентов, сообщают аналитики агентства «Автостат». Лидером рынка остается бренд Lada. Среди популярных моделей также Haval, Chery и Geely соответственно.