23 июня 2024
22 июня 2024

Челябинский врач Угнивенко: повышенный тестостерон — риск для сердца

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Важно контролировать состояние гормонального фона (архивное фото) Фото:

У пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона увеличивается риск нарушений сердечного ритма. Об этом заявил заместитель главного врача городской клинической больницы №1 города Челябинска Максим Угнивенко.

«Обычно у пожилых мужчин уровень тестостерона снижается. И если уровень тестостерона не снижается, то вроде бы и беспокоиться не о чем. Однако у пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона возрастает риск нарушений сердечного ритма», — написал Угнивенко на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Уровень тестостерона постепенно снижается после 25 лет и это один из факторов старения. Многие думают, что гормоны важны для либидо и фертильности. Но они также участвуют в процессах поддержания плотности костей, эластичности кожи и увлажненности слизистых оболочек, говорит специалист.

Угнивенко советует контролировать состояние гормонального фона. Особенно важно делать это регулярно с возрастом, поскольку от этого зависит качество работы сердечно-сосудистой системы.

Ранее URA.RU писало о том, какие гормоны важны для продления молодости. В их числе оказались кортизол, мелатонин и тестостерон.

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У пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона увеличивается риск нарушений сердечного ритма. Об этом заявил заместитель главного врача городской клинической больницы №1 города Челябинска Максим Угнивенко. «Обычно у пожилых мужчин уровень тестостерона снижается. И если уровень тестостерона не снижается, то вроде бы и беспокоиться не о чем. Однако у пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона возрастает риск нарушений сердечного ритма», — написал Угнивенко на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Уровень тестостерона постепенно снижается после 25 лет и это один из факторов старения. Многие думают, что гормоны важны для либидо и фертильности. Но они также участвуют в процессах поддержания плотности костей, эластичности кожи и увлажненности слизистых оболочек, говорит специалист. Угнивенко советует контролировать состояние гормонального фона. Особенно важно делать это регулярно с возрастом, поскольку от этого зависит качество работы сердечно-сосудистой системы. Ранее URA.RU писало о том, какие гормоны важны для продления молодости. В их числе оказались кортизол, мелатонин и тестостерон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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