Челябинский врач Угнивенко: повышенный тестостерон — риск для сердца

У пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона увеличивается риск нарушений сердечного ритма. Об этом заявил заместитель главного врача городской клинической больницы №1 города Челябинска Максим Угнивенко.
«Обычно у пожилых мужчин уровень тестостерона снижается. И если уровень тестостерона не снижается, то вроде бы и беспокоиться не о чем. Однако у пожилых мужчин с повышенным уровнем тестостерона возрастает риск нарушений сердечного ритма», — написал Угнивенко на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Уровень тестостерона постепенно снижается после 25 лет и это один из факторов старения. Многие думают, что гормоны важны для либидо и фертильности. Но они также участвуют в процессах поддержания плотности костей, эластичности кожи и увлажненности слизистых оболочек, говорит специалист.
Угнивенко советует контролировать состояние гормонального фона. Особенно важно делать это регулярно с возрастом, поскольку от этого зависит качество работы сердечно-сосудистой системы.
Ранее URA.RU писало о том, какие гормоны важны для продления молодости. В их числе оказались кортизол, мелатонин и тестостерон.
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