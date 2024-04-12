Какие гормоны важны для продления молодости

Кортизол, тестостерон и мелатонин помогают продлить молодость

13 апреля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

Некоторые люди обращаются к профессионалам, чтобы провести различные бьюти поцедуры Фото: Илья Московец © URA.RU Самые лучшие средства для сохранения молодости — здоровый сон, отсутствие стрессов и гармоничные личные отношения. Однако на каждое из этих средств сильно влияют гормоны, выделяемые организмом. URA.RU собрало информацию о самых важных гормонах, их работе, влиянии стресса на кожу и замедлении старения в своем материале. Важная роль эндокринной системы и мелатонина Эндокринная система очень важна для активной жизнедеятельности человека. Благодаря ее составляющим — гипофизу, щитовидной железе, надпочечникам, гонадам — вырабатываются различные гормоны, а с ними может быть связанна продолжительность жизни. Один из таких гормонов — мелатонин. Он напрямую влияет на качество и продолжительность сна, являющегося средством для сохранения молодости. Выработка мелатонина происходит в эпифизе — еще одном составляющем эндокринной системы. Этот гормон обладает мощным антиоксидантным действием, влияет на обменные процессы, способствует сохранению тонуса кожи, обеспечивает красоту волос и ногтей. Однако со временем его становится сильно меньше и начинается бессонница, но никто точно не знает с чем это связанно, рассказала Директор ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Наталья Мокрышева. «Что можно сделать для нормализации сна? Поддерживать здоровый образ жизни, практикуя правильное питание, физическую активность, отказ от вредных привычек. Важно обеспечивать организм необходимыми питательными веществами, избегать ограничительных диет, спать 7—8 часов в сутки», — поделилась Мокрышева с «Известиями». Еще она советует создавать полную темноту в комнате, обеспечивать прохладу и тишину. Также за час до сна стоит убрать все гаджеты и, по возможности, избавиться от негативных мыслей. Как работает тестостерон и когда снижается Настоящим индикатором молодости является тестостерон. Эндекринологи отмечают, что после 30 лет его уровень падает на 2% каждый год. Для того, чтобы замедлить такое изменение, нужно внимательно относиться к своему здоровью и не допускать ожирения. «У людей с ожирением и диабетом часто наблюдается инсулинорезистентность, когда клетки организма перестают правильно реагировать на инсулин. В итоге снижается уровень тестостерона», — поясняет Мокрышева. Регулярные физические упражнения и правильное питание — лучшие способы профилактики ожирения. Также эти привычки способны помочь женщинам в период менопаузы, ведь ее принято считать закатом красоты. Как можно затормозить возрастные изменения Затормозить изменения внешности, состояния кожи и веса у женщин можно по средствам применения заместительной менопаузальной гормональной терапии. Вкупе с физнагрузками и ПП это благоприятно сказжется на внешнем виде. Также некоторые могут обратиться к профессионалам, чтобы провести разные бьюти процедуры. Однако эндокринологи предупреждают — к некоторым манипуляциям стоит относиться с осторожностью и выполнять их только у высококвалифицированных специалистов. Влияние стрессов Еще один важный гормон, влияющий на красоту — кортизол — гормон стресса. В пожилом возрасте он начинает активнее вырабатываться в надпочечниках и его избыток ведет к повышению давления, ожирению, преждевременному старению кожи, появлению растяжек и так далее. «Повышенный уровень гормона стресса кортизола может быть связан с различными факторами, ассоциированными со старением. Во-первых, с возрастом клетки организма могут стать менее чувствительными к кортизолу, что приводит к увеличению его выработки. Во-вторых, играют роль стрессовые факторы, с которыми сталкиваются люди», — говорит Мокрышева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые лучшие средства для сохранения молодости — здоровый сон, отсутствие стрессов и гармоничные личные отношения. Однако на каждое из этих средств сильно влияют гормоны, выделяемые организмом. URA.RU собрало информацию о самых важных гормонах, их работе, влиянии стресса на кожу и замедлении старения в своем материале. Эндокринная система очень важна для активной жизнедеятельности человека. Благодаря ее составляющим — гипофизу, щитовидной железе, надпочечникам, гонадам — вырабатываются различные гормоны, а с ними может быть связанна продолжительность жизни. Один из таких гормонов — мелатонин. Он напрямую влияет на качество и продолжительность сна, являющегося средством для сохранения молодости. Выработка мелатонина происходит в эпифизе — еще одном составляющем эндокринной системы. Этот гормон обладает мощным антиоксидантным действием, влияет на обменные процессы, способствует сохранению тонуса кожи, обеспечивает красоту волос и ногтей. Однако со временем его становится сильно меньше и начинается бессонница, но никто точно не знает с чем это связанно, рассказала Директор ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Наталья Мокрышева. «Что можно сделать для нормализации сна? Поддерживать здоровый образ жизни, практикуя правильное питание, физическую активность, отказ от вредных привычек. Важно обеспечивать организм необходимыми питательными веществами, избегать ограничительных диет, спать 7—8 часов в сутки», — поделилась Мокрышева с «Известиями». Еще она советует создавать полную темноту в комнате, обеспечивать прохладу и тишину. Также за час до сна стоит убрать все гаджеты и, по возможности, избавиться от негативных мыслей. Настоящим индикатором молодости является тестостерон. Эндекринологи отмечают, что после 30 лет его уровень падает на 2% каждый год. Для того, чтобы замедлить такое изменение, нужно внимательно относиться к своему здоровью и не допускать ожирения. «У людей с ожирением и диабетом часто наблюдается инсулинорезистентность, когда клетки организма перестают правильно реагировать на инсулин. В итоге снижается уровень тестостерона», — поясняет Мокрышева. Регулярные физические упражнения и правильное питание — лучшие способы профилактики ожирения. Также эти привычки способны помочь женщинам в период менопаузы, ведь ее принято считать закатом красоты. Затормозить изменения внешности, состояния кожи и веса у женщин можно по средствам применения заместительной менопаузальной гормональной терапии. Вкупе с физнагрузками и ПП это благоприятно сказжется на внешнем виде. Также некоторые могут обратиться к профессионалам, чтобы провести разные бьюти процедуры. Однако эндокринологи предупреждают — к некоторым манипуляциям стоит относиться с осторожностью и выполнять их только у высококвалифицированных специалистов. Еще один важный гормон, влияющий на красоту — кортизол — гормон стресса. В пожилом возрасте он начинает активнее вырабатываться в надпочечниках и его избыток ведет к повышению давления, ожирению, преждевременному старению кожи, появлению растяжек и так далее. «Повышенный уровень гормона стресса кортизола может быть связан с различными факторами, ассоциированными со старением. Во-первых, с возрастом клетки организма могут стать менее чувствительными к кортизолу, что приводит к увеличению его выработки. Во-вторых, играют роль стрессовые факторы, с которыми сталкиваются люди», — говорит Мокрышева.