Основательница Wildberries Бакальчук рассказала, сколько тратит на своем маркетплейсе

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что за 20 лет потратила на своем маркетплейсе 8,2 млн рублей. Она отметила, что каждый день по несколько раз покупает себе одежду, потому что не понимает, как можно ходить в одном и том же на публичные мероприятия.
«Сумма выкупа составляет 8 205 234 рубля. Это совсем немного для столь внушительного временного отрезка, примерно по 400 тысяч в год», — заявила Бакальчук во время «Шоу Воли» на ТНТ. Она добавила, совершает покупки на маркетплейсе каждый день по несколько раз. Бакальчук призналась, что тратит столько денег, чтобы хорошо выглядеть на мероприятиях, потому что стала больше появляться на публике.
По словам основательницы Wildberries, для нее странно, когда публичный человек появляется в одной и той же одежде несколько раз. Также Бакальчук отметила, что у нее нет привилегий в сроках доставки товаров с маркетплейса и в размере скидки.
Ранее сообщалось, что Wildberries планирует выходить на рынок Омана и Турции. Также в перспективе компания планирует выход на международные рынки Латинской Америки и Африки, добавила Татьяна Бакальчук. По ее словам, для маркетплейса в приоритете на 2024 год остается выход в Китай, страны СНГ и государства Персидского залива.
Кроме того, Бакальчук на пленарной сессии на форуме «Неделя российского ритейла 2024» сообщила, что в России нужно создать министерство, которое будет курировать работу торговых сетей и маркетплейсов. Она также выразила надежду, что итогом сессии станет решение, которое позволит объединить игроков электронной коммерции, пишет "Национальная служба новостей".
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