Wildberries планирует выйти в Оман и Турцию

05 июня 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Директор Wildberries рассказала о планах выхода маркетплейса на рынки других стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский маркетплейс Wildberries планирует расширение своего присутствия на международных рынках, рассматривая возможность начала работы в Омане и Турции. В перспективе компания намерена выйти на рынки Латинской Америки и Африки. Об этом сообщила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью ТАСС. «Мы уже смотрим в сторону Омана. Рассматриваем также Турцию. В дальнейшем, думаю, мы готовы будем рассмотреть страны Латинской Америки и, возможно, Африку», — сказала Татьяна Бакальчук, подтверждая планы компании о расширении географии присутствия. Бакальчук отметила, что в приоритете для Wildberries на 2024 год остается Китай, государства Персидского залива и страны СНГ. Также директор упомянула ЮАР и Нигерию как примеры стран с большим населением и хорошим финансовым состоянием, но уточнила, что эти направления будут рассматриваться не ранее, чем через несколько лет. Ранее Wildberries анонсировала на своей площадке продажу автомобилей. Начальная цена самой доступной машины составляет чуть менее двух миллионов рублей. Самая дорогая стоит почти четыре миллиона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский маркетплейс Wildberries планирует расширение своего присутствия на международных рынках, рассматривая возможность начала работы в Омане и Турции. В перспективе компания намерена выйти на рынки Латинской Америки и Африки. Об этом сообщила генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью ТАСС. «Мы уже смотрим в сторону Омана. Рассматриваем также Турцию. В дальнейшем, думаю, мы готовы будем рассмотреть страны Латинской Америки и, возможно, Африку», — сказала Татьяна Бакальчук, подтверждая планы компании о расширении географии присутствия. Бакальчук отметила, что в приоритете для Wildberries на 2024 год остается Китай, государства Персидского залива и страны СНГ. Также директор упомянула ЮАР и Нигерию как примеры стран с большим населением и хорошим финансовым состоянием, но уточнила, что эти направления будут рассматриваться не ранее, чем через несколько лет. Ранее Wildberries анонсировала на своей площадке продажу автомобилей. Начальная цена самой доступной машины составляет чуть менее двух миллионов рублей. Самая дорогая стоит почти четыре миллиона.