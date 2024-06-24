НАК опубликовал видео с мест терактов в Дагестане

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Террористы в Дагестане обстреляли синагогу, две церкви и пост ДПС
Террористы в Дагестане обстреляли синагогу, две церкви и пост ДПС Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры с места проведения контртеррористической операции (КТО) на территории Дагестана. На них видно, как сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение преступников. Они из автоматов обстреляли православную церковь и синагогу в Дербенте и Махачкале. 

На видео от НАК, которое транслирует телеканал РЕН ТВ, можно заметить, что возле храмов лежит оружие. Улицы Дагестана оцеплены для поисков преступников, там также дежурили сотрудники ФСБ и полиции. Они прочесывали здания и прилегающие к ним территории, где могли находиться нападавшие.

В ходе КТО были уничтожены пять боевиков. Среди них были двое сыновей главы Сергокалинского района республики Дагестан Магомеда Омарова. Их личности удалось опознать сотрудникам спецслужб. Все пострадавшие в теракт находятся под наблюдением врачей. В результате нападений погибло несколько местных жителей, священник Отец Николай и более 15 полицейских. Более подробно о главном в нападениях за ночь — в материале URA.RU. 

Также отмечается, что Омарова исключили из партии "Единая Россия" за дискредитирующие действия. В пресс-службе регионального отделения политической партии сообщили, что решение было принято политсоветом «Единой России» по Дагестану, передает 360.ru. 

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал кадры с места проведения контртеррористической операции (КТО) на территории Дагестана. На них видно, как сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение преступников. Они из автоматов обстреляли православную церковь и синагогу в Дербенте и Махачкале.  На видео от НАК, которое транслирует телеканал РЕН ТВ, можно заметить, что возле храмов лежит оружие. Улицы Дагестана оцеплены для поисков преступников, там также дежурили сотрудники ФСБ и полиции. Они прочесывали здания и прилегающие к ним территории, где могли находиться нападавшие. В ходе КТО были уничтожены пять боевиков. Среди них были двое сыновей главы Сергокалинского района республики Дагестан Магомеда Омарова. Их личности удалось опознать сотрудникам спецслужб. Все пострадавшие в теракт находятся под наблюдением врачей. В результате нападений погибло несколько местных жителей, священник Отец Николай и более 15 полицейских. Более подробно о главном в нападениях за ночь — в материале URA.RU.  Также отмечается, что Омарова исключили из партии "Единая Россия" за дискредитирующие действия. В пресс-службе регионального отделения политической партии сообщили, что решение было принято политсоветом «Единой России» по Дагестану, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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