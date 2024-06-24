Экс-премьер Украины дал нелестную характеристику Зеленскому

Азаров: Зеленский слабая политическая фигура и на 100 процентов зависит от США
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Николай Азаров назвал Зеленского слабой политической фигурой
Николай Азаров назвал Зеленского слабой политической фигурой Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский является слабой политической фигурой, зависимой от США. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«[Зеленский] является откровенно слабой фигурой, хоть и с амбициями, — сказал Азаров в интервью aif.ru. Он добавил, что не переоценивал бы роль Зеленского, пока определяющим фактором является политика США. Азаров также задался вопросом о том, какие были сделаны серьезные изменения в экономике и какие были реформы за шесть лет его президентства. 

Президентский срок Владимира Зеленского истек, но он продолжил занимать пост главы государства. Политик заверил украинцев, что его власть обоснована из-за отсутствия закона о ее нелегитимности, передает 360.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами. По его словам, исполнительная власть на Украине, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем, сообщает «Национальная служба новостей». 

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Украинский лидер Владимир Зеленский является слабой политической фигурой, зависимой от США. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «[Зеленский] является откровенно слабой фигурой, хоть и с амбициями, — сказал Азаров в интервью aif.ru . Он добавил, что не переоценивал бы роль Зеленского, пока  определяющим фактором является политика США. Азаров также задался вопросом о том, какие были сделаны серьезные изменения в экономике и какие были реформы за шесть лет его президентства.  Президентский срок Владимира Зеленского истек, но он продолжил занимать пост главы государства. Политик заверил украинцев, что его власть обоснована из-за отсутствия закона о ее нелегитимности, передает 360.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами. По его словам, исполнительная власть на Украине, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем, сообщает «Национальная служба новостей». 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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