Украинский лидер Владимир Зеленский является слабой политической фигурой, зависимой от США. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«[Зеленский] является откровенно слабой фигурой, хоть и с амбициями, — сказал Азаров в интервью aif.ru. Он добавил, что не переоценивал бы роль Зеленского, пока определяющим фактором является политика США. Азаров также задался вопросом о том, какие были сделаны серьезные изменения в экономике и какие были реформы за шесть лет его президентства.
Президентский срок Владимира Зеленского истек, но он продолжил занимать пост главы государства. Политик заверил украинцев, что его власть обоснована из-за отсутствия закона о ее нелегитимности, передает 360.ru. Президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами. По его словам, исполнительная власть на Украине, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем, сообщает «Национальная служба новостей».
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