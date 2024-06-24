Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

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Мирзиеев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дербенте и Махачкале
Мирзиеев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дербенте и Махачкале Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил главе РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой осудил теракты, произошедшие в Дагестане. Он также принес свои соболезнования и выразил готовность к взаимодействию структур в борьбе с подобными происшествиями. 

«Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами», — передает официальный telegram-канал пресс-секретаря президента Республики. Также Мирзиеев выразил Путину свои соболезнования насчет пострадавших и погибших в терактах в Махачкале и Дербенте. 

Первым из мировых лидеров свои соболезнования главе РФ принес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, он предложил Владимиру Путину содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, пишет 360.ru. 

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил главе РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой осудил теракты, произошедшие в Дагестане. Он также принес свои соболезнования и выразил готовность к взаимодействию структур в борьбе с подобными происшествиями.  «Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами», — передает официальный telegram-канал пресс-секретаря президента Республики. Также Мирзиеев выразил Путину свои соболезнования насчет пострадавших и погибших в терактах в Махачкале и Дербенте.  Первым из мировых лидеров свои соболезнования главе РФ принес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, он предложил Владимиру Путину содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, пишет 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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