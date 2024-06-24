Президент Узбекистана осудил теракт в Дагестане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил главе РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой осудил теракты, произошедшие в Дагестане. Он также принес свои соболезнования и выразил готовность к взаимодействию структур в борьбе с подобными происшествиями.
«Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур в борьбе с этими вызовами», — передает официальный telegram-канал пресс-секретаря президента Республики. Также Мирзиеев выразил Путину свои соболезнования насчет пострадавших и погибших в терактах в Махачкале и Дербенте.
Первым из мировых лидеров свои соболезнования главе РФ принес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, он предложил Владимиру Путину содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.