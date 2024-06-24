Президент Киргизии принес соболезнования близким погибших в Дагестане

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Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в Дагестане
Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в Дагестане Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину после теракта, произошедшего в Дагестане. Он направил ему соответствующую телеграмму. 

«Примите мои соболезнования в связи с терактом в Дагестане. Молюсь о терпении родным и близким погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим от этой трагедии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента. Он также подчеркнул решительную позицию своей страны против всех форм терроризма и выразил поддержку усилиям России по обеспечению национальной безопасности. 

В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что террористы, устроившие атаку на Дагестан в день Святой Троицы, хотели посеять рознь между народами России, передает 360.ru.

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Глава Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину после теракта, произошедшего в Дагестане. Он направил ему соответствующую телеграмму.  «Примите мои соболезнования в связи с терактом в Дагестане. Молюсь о терпении родным и близким погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим от этой трагедии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента. Он также подчеркнул решительную позицию своей страны против всех форм терроризма и выразил поддержку усилиям России по обеспечению национальной безопасности.  В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что террористы, устроившие атаку на Дагестан в день Святой Троицы, хотели посеять рознь между народами России, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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