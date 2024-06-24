Президент Киргизии принес соболезнования близким погибших в Дагестане

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину после теракта, произошедшего в Дагестане. Он направил ему соответствующую телеграмму.
«Примите мои соболезнования в связи с терактом в Дагестане. Молюсь о терпении родным и близким погибшего и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим от этой трагедии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента. Он также подчеркнул решительную позицию своей страны против всех форм терроризма и выразил поддержку усилиям России по обеспечению национальной безопасности.
В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что террористы, устроившие атаку на Дагестан в день Святой Троицы, хотели посеять рознь между народами России, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.