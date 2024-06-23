Лидер свердловских мусульман выступил со срочным обращением

Председатель Духовного управления мусульман на Среднем Урале Абдуль-Куддус Ашарин призвал свердловчан не реагировать на провокации в связи с событиями в Дагестане. В разговоре с журналистом URA.RU имам заявил, что подстрекательства могут привести к нежелательным последствиям.
«В исламе убийство одного невинного человека приравнивается к убийству всего человечества. Мусульмане, следующие своей вере, поддерживают дружественные связи с представителями других конфессий. В такие сложные времена нужно проявить смирение и не поддаваться любым провокациям. Сейчас пришло время всем сплотиться и не дать недругам рассорить нас. Я призываю всех мусульман на пятничной хутбе совершить джаназа-намаз по погибшим в Дагестане», — отметил богослов.
Имам призвал свердловчан избегать действий, способных нарушить социальную стабильность. «Я хочу подчеркнуть, что необходимо поддерживать гармонию и взаимопонимание между разными слоями населения. Мой призыв направлен на укрепление общественного согласия и предотвращение конфликтов на религиозной и этнической почве», — резюмировал Ашарин.
Двойной теракт потряс Дагестан вечером 23 июня: боевики атаковали Махачкалу и Дербент, выбрав целями религиозные объекты и пост ДПС. Среди нападавших оказались родственники одного из высокопоставленных чиновников. В результате нападений погибли священнослужитель, охранник храма и более 15 полицейски. После трагических событий в республике объявлен режим КТО. Силы безопасности активно занимаются поисками соучастников террористов. Вся актуальная информация о терактах — в сюжете URA.RU.
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