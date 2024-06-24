Baza: Омарову было известно, что его сыновья — ваххабиты

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Нападавшие в Дагестане являются ваххабитами
Нападавшие в Дагестане являются ваххабитами Фото:

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался, что был осведомлен о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей. Это признание было сделано на допросе в рамках следствия.

«У Магомеда восемь сыновей. Мужчина рассказал следствию, что некоторые его сыновья, а также племянник были ваххабитами», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что самым радикальным сыном был Осман, а остальные родственники их не поддерживали. 

По словам Омарова, последние годы он не поддерживал связь с сыновьями и сам не причисляет себя к ваххабитам. Следствие рассматривает недавние нападения в Дагестане как действия отдельной ячейки, заключили в канале. 

В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане. 

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Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался, что был осведомлен о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей. Это признание было сделано на допросе в рамках следствия. «У Магомеда восемь сыновей. Мужчина рассказал следствию, что некоторые его сыновья, а также племянник были ваххабитами», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что самым радикальным сыном был Осман, а остальные родственники их не поддерживали.  По словам Омарова, последние годы он не поддерживал связь с сыновьями и сам не причисляет себя к ваххабитам. Следствие рассматривает недавние нападения в Дагестане как действия отдельной ячейки, заключили в канале.  В Дагестане 23 июня произошли серии терактов в Махачкале и Дербенте. Нападавшие обстреляли синагогу, два православных храма и пост ДПС. Более 15 полицейских и несколько гражданских лиц погибли в результате терактов в Дагестане. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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