Задержаны злоумышленники, устроившие перестрелку на границе России и Абхазии

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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , автомат калашникова, оружие, сво
Трое нападавших остаются в розыске Фото:

Злоумышленники, устроившие перестрелку на границе России и Абхазии, задержаны. Об этом сообщил Sputnik Абхазия глава МВД республики Роберт Киут

«Четыре человека задержаны. Еще трое находятся в розыске», — сообщил Киут. Один злоумышленник задержан на территории России, трое — в Абхазии.

Перестрелка произошла накануне на КПП «Псоу». Погиб один человек, еще четверо, в том числе несовершеннолетняя девочка, были ранены. Возбуждено уголовное дело по статьям 117 «Незаконное хранение и перевозка оружия» и 99 «Убийство» УК Абхазии. Личности злоумышленников установлены.

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Злоумышленники, устроившие перестрелку на границе России и Абхазии, задержаны. Об этом сообщил Sputnik Абхазия глава МВД республики Роберт Киут «Четыре человека задержаны. Еще трое находятся в розыске», — сообщил Киут. Один злоумышленник задержан на территории России, трое — в Абхазии. Перестрелка произошла накануне на КПП «Псоу». Погиб один человек, еще четверо, в том числе несовершеннолетняя девочка, были ранены. Возбуждено уголовное дело по статьям 117 «Незаконное хранение и перевозка оружия» и 99 «Убийство» УК Абхазии. Личности злоумышленников установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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