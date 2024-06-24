Задержаны злоумышленники, устроившие перестрелку на границе России и Абхазии

24 июня 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Трое нападавших остаются в розыске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Злоумышленники, устроившие перестрелку на границе России и Абхазии, задержаны. Об этом сообщил Sputnik Абхазия глава МВД республики Роберт Киут «Четыре человека задержаны. Еще трое находятся в розыске», — сообщил Киут. Один злоумышленник задержан на территории России, трое — в Абхазии. Перестрелка произошла накануне на КПП «Псоу». Погиб один человек, еще четверо, в том числе несовершеннолетняя девочка, были ранены. Возбуждено уголовное дело по статьям 117 «Незаконное хранение и перевозка оружия» и 99 «Убийство» УК Абхазии. Личности злоумышленников установлены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Злоумышленники, устроившие перестрелку на границе России и Абхазии, задержаны. Об этом сообщил Sputnik Абхазия глава МВД республики Роберт Киут «Четыре человека задержаны. Еще трое находятся в розыске», — сообщил Киут. Один злоумышленник задержан на территории России, трое — в Абхазии. Перестрелка произошла накануне на КПП «Псоу». Погиб один человек, еще четверо, в том числе несовершеннолетняя девочка, были ранены. Возбуждено уголовное дело по статьям 117 «Незаконное хранение и перевозка оружия» и 99 «Убийство» УК Абхазии. Личности злоумышленников установлены.