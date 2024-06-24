Задержаны злоумышленники, устроившие перестрелку на границе России и Абхазии

Трое нападавших остаются в розыске
Злоумышленники, устроившие перестрелку на границе России и Абхазии, задержаны. Об этом сообщил Sputnik Абхазия глава МВД республики Роберт Киут
«Четыре человека задержаны. Еще трое находятся в розыске», — сообщил Киут. Один злоумышленник задержан на территории России, трое — в Абхазии.
Перестрелка произошла накануне на КПП «Псоу». Погиб один человек, еще четверо, в том числе несовершеннолетняя девочка, были ранены. Возбуждено уголовное дело по статьям 117 «Незаконное хранение и перевозка оружия» и 99 «Убийство» УК Абхазии. Личности злоумышленников установлены.
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