23 июня 2024

Челябинцы показали подпрыгивающий люк ливневки во время грозы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Люк смыло мощными потоками воды
Люк смыло мощными потоками воды Фото:

Работники Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов записали на видео, как мощные потоки воды из ливневки практически врывают чугунный люк из посадочного гнезда. По данным сотрудников завода, масса такого люка превышает 50 кг.

«Под цехом ливневка идет. Ее просто переполнило вчера, да так, что тяжелую крышку поднимало!» — цитирует слова сотрудника завода сайт «74.ру».

Ранее URA.RU сообщало о сильных ливнях, которые обрушились на регион 23 июня. Штормовое предупреждение было продлено на 24 июня, а затем и на 25 число

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Работники Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов записали на видео, как мощные потоки воды из ливневки практически врывают чугунный люк из посадочного гнезда. По данным сотрудников завода, масса такого люка превышает 50 кг. «Под цехом ливневка идет. Ее просто переполнило вчера, да так, что тяжелую крышку поднимало!» — цитирует слова сотрудника завода сайт «74.ру». Ранее URA.RU сообщало о сильных ливнях, которые обрушились на регион 23 июня. Штормовое предупреждение было продлено на 24 июня, а затем и на 25 число. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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