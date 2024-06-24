Онколог назвал симптомы рака груди, которые легко обнаружить

Moneycontrol: шишка в груди, изменение формы являются признаками рака

24 июня 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Изменение размеров кожи, соска или формы могут быть признаками рака груди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боль в груди, отек, изменение кожи, соска, размера или формы молочных желез могут быть признаками рака груди. Об этом предупредил онколог больницы Стерлинга из города Джайпур Рама Вьяс. К дополнительным симптомам относятся беспричинная потеря веса, усталость, увеличение лимфатических узлов под мышкой или около ключицы. «Шишка в груди или подмышкой. Шишка, которая по ощущениям отличается от остальной ткани молочной железы, является одним из наиболее распространенных признаков. Это может быть безболезненно или болезненно» — приводит слова Рама Вьяса Moneycontrol. Важно обращать внимание на следующие изменения в груди, которые могут быть симптомами рака молочной железы: заметное изменение размера, формы или контура груди, появление ямочек, морщин, покраснения или шелушения кожи. Также симптомом рака могут быть втягивание соска внутрь, выделения, не связанные с грудным вскармливанием. Отек молочной железы, даже если при прощупывании не обнаруживается отчетливого уплотнения, также может быть признаком заболевания и требует консультации врача. Вьяса объяснил, что профилактика рака молочной железы включает в себя регулярные самообследования груди для своевременного выявления изменений. Важно планировать клинические осмотры у врача, особенно при наличии факторов риска. При обнаружении отклонений врач может назначить визуализирующие тесты (маммография, УЗИ, МРТ). Если результаты вызывают подозрения, проводится биопсия для точной диагностики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боль в груди, отек, изменение кожи, соска, размера или формы молочных желез могут быть признаками рака груди. Об этом предупредил онколог больницы Стерлинга из города Джайпур Рама Вьяс. К дополнительным симптомам относятся беспричинная потеря веса, усталость, увеличение лимфатических узлов под мышкой или около ключицы. «Шишка в груди или подмышкой. Шишка, которая по ощущениям отличается от остальной ткани молочной железы, является одним из наиболее распространенных признаков. Это может быть безболезненно или болезненно» — приводит слова Рама Вьяса Moneycontrol. Важно обращать внимание на следующие изменения в груди, которые могут быть симптомами рака молочной железы: заметное изменение размера, формы или контура груди, появление ямочек, морщин, покраснения или шелушения кожи. Также симптомом рака могут быть втягивание соска внутрь, выделения, не связанные с грудным вскармливанием. Отек молочной железы, даже если при прощупывании не обнаруживается отчетливого уплотнения, также может быть признаком заболевания и требует консультации врача. Вьяса объяснил, что профилактика рака молочной железы включает в себя регулярные самообследования груди для своевременного выявления изменений. Важно планировать клинические осмотры у врача, особенно при наличии факторов риска. При обнаружении отклонений врач может назначить визуализирующие тесты (маммография, УЗИ, МРТ). Если результаты вызывают подозрения, проводится биопсия для точной диагностики.