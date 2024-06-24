В центре Копейска, города-спутника Челябинска, сильный ливень привел к затоплению парковки возле ТРК «Слава». Дождем смыло находящуюся рядом детскую площадку, рассказали URA.RU местные жители.
«Ливень снова затопил парковку у „Славы“, это стало уже печальной традицией. Ничего не меняется, ливневка как не работала, так и не работает. Детская площадка рядом тоже вся под водой, в прошлый раз песок смыло, сейчас там ремонт, пока неизвестно, что от нее осталось», — сообщили URA.RU жители Копейска.
Ранее URA.RU сообщало о штрмовом предупреждении, которое было озвучено синоптиками 23 июня. Прогноз погоды с сильными ливнями и ветром скоростью до 25 метров в секунду продлен по 24-25 июня.
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