В центре Копейска смыло детскую площадку и затопило парковку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливнем затопило центр Копейска
Ливнем затопило центр Копейска Фото:

В центре Копейска, города-спутника Челябинска, сильный ливень привел к затоплению парковки возле ТРК «Слава». Дождем смыло находящуюся рядом детскую площадку, рассказали URA.RU местные жители.

«Ливень снова затопил парковку у „Славы“, это стало уже печальной традицией. Ничего не меняется, ливневка как не работала, так и не работает. Детская площадка рядом тоже вся под водой, в прошлый раз песок смыло, сейчас там ремонт, пока неизвестно, что от нее осталось», — сообщили URA.RU жители Копейска.

Ранее URA.RU сообщало о штрмовом предупреждении, которое было озвучено синоптиками 23 июня. Прогноз погоды с сильными ливнями и ветром скоростью до 25 метров в секунду продлен по 24-25 июня. 

Парковку у ТРК "Слава" топит при каждом сильном дожде, вновь смыло детскую площадку
Парковку у ТРК "Слава" топит при каждом сильном дожде, вновь смыло детскую площадку
Фото:
Автомобили утонули в воде
Автомобили утонули в воде
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Копейска, города-спутника Челябинска, сильный ливень привел к затоплению парковки возле ТРК «Слава». Дождем смыло находящуюся рядом детскую площадку, рассказали URA.RU местные жители. «Ливень снова затопил парковку у „Славы“, это стало уже печальной традицией. Ничего не меняется, ливневка как не работала, так и не работает. Детская площадка рядом тоже вся под водой, в прошлый раз песок смыло, сейчас там ремонт, пока неизвестно, что от нее осталось», — сообщили URA.RU жители Копейска. Ранее URA.RU сообщало о штрмовом предупреждении, которое было озвучено синоптиками 23 июня. Прогноз погоды с сильными ливнями и ветром скоростью до 25 метров в секунду продлен по 24-25 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...