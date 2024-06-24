Челябинцы вышли в финал шоу «Суперниндзя Дети» и сражаются за 6 млн. Фото

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Дети соревнуются в силе, ловкости и сообразительности при прохождении различных препятствий
Дети соревнуются в силе, ловкости и сообразительности при прохождении различных препятствий Фото:

Челябинские скалолазы Александр Кожухов и Владислав Иванов стали финалистами детского спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС. Юные спортсмены продолжают борьбу за крупный призовой фонд размером шесть миллионов рублей.

«11-летние школьники продолжают борьбу за призовой фонд шесть миллионов рублей. Их разделят три победителя проекта телеканала СТС», — сообщили в пресс-службе канала.

Александр Кожухов пожалел своего соперника, который двигался быстрее, но нарушил правила, поэтому победу отдали челябинцу. Владислав Иванов, который также из Челябинска, занимается скалолазанием и боулдерингом уже более шести лет. Оба мальчика продемонстрировали отличные результаты и готовы продолжить соревнование за титул победителя и призовые.

Шоу «Суперниндзя. Дети» отличается уникальной полосой препятствий, специально адаптированной под возраст участников. Создание трассы длиной 86 метров потребовало серьёзных усилий и ресурсов, включая транспортировку металлических деталей из Москвы. Для освещения трассы понадобились 900 приборов и полтора километра светодиодной ленты.

Ранее стало известно, что за приз изначально вступили в борьбу три юных спортсмена из Челябинска. Дети рассказали, на что хотят направить деньги в случае выигрыша.

Дети сражаются за крупный приз
Дети сражаются за крупный приз
Фото:

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Челябинские скалолазы Александр Кожухов и Владислав Иванов стали финалистами детского спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС. Юные спортсмены продолжают борьбу за крупный призовой фонд размером шесть миллионов рублей. «11-летние школьники продолжают борьбу за призовой фонд шесть миллионов рублей. Их разделят три победителя проекта телеканала СТС», — сообщили в пресс-службе канала. Александр Кожухов пожалел своего соперника, который двигался быстрее, но нарушил правила, поэтому победу отдали челябинцу. Владислав Иванов, который также из Челябинска, занимается скалолазанием и боулдерингом уже более шести лет. Оба мальчика продемонстрировали отличные результаты и готовы продолжить соревнование за титул победителя и призовые. Шоу «Суперниндзя. Дети» отличается уникальной полосой препятствий, специально адаптированной под возраст участников. Создание трассы длиной 86 метров потребовало серьёзных усилий и ресурсов, включая транспортировку металлических деталей из Москвы. Для освещения трассы понадобились 900 приборов и полтора километра светодиодной ленты. Ранее стало известно, что за приз изначально вступили в борьбу три юных спортсмена из Челябинска. Дети рассказали, на что хотят направить деньги в случае выигрыша.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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