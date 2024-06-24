Челябинские скалолазы Александр Кожухов и Владислав Иванов стали финалистами детского спортивного шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС. Юные спортсмены продолжают борьбу за крупный призовой фонд размером шесть миллионов рублей.
«11-летние школьники продолжают борьбу за призовой фонд шесть миллионов рублей. Их разделят три победителя проекта телеканала СТС», — сообщили в пресс-службе канала.
Александр Кожухов пожалел своего соперника, который двигался быстрее, но нарушил правила, поэтому победу отдали челябинцу. Владислав Иванов, который также из Челябинска, занимается скалолазанием и боулдерингом уже более шести лет. Оба мальчика продемонстрировали отличные результаты и готовы продолжить соревнование за титул победителя и призовые.
Шоу «Суперниндзя. Дети» отличается уникальной полосой препятствий, специально адаптированной под возраст участников. Создание трассы длиной 86 метров потребовало серьёзных усилий и ресурсов, включая транспортировку металлических деталей из Москвы. Для освещения трассы понадобились 900 приборов и полтора километра светодиодной ленты.
Ранее стало известно, что за приз изначально вступили в борьбу три юных спортсмена из Челябинска. Дети рассказали, на что хотят направить деньги в случае выигрыша.
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