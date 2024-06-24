Международный аэропорт Челябинска включен в пакет санкций Евросоюза

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске попал в 14-й пакет санкций Евросоюза. Соответствующий документ размещен 24 июня на официальных интернет-ресурсах ЕС. Воздушная гавань входит в сеть региональных аэропортов компании «Новапорт» Романа Троценко, которой адресованы претензии европолитиков.
«„Новапорт Холдинг“ — российская транспортная компания, осуществляющая деятельность региональных аэропортов. Часть из них находится в совместном пользовании ВВС России. В частности, коммерческие рейсы выполняются в Крым. „Новапорт“ тем самым поддерживает правительство РФ и отвечает за материально-техническое обеспечение инфраструктуры ВВС России», — говорится в тексте документа.
Также в новый пакет санкций внесены жена и сын депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга. Марина Гартунг — главный акционер ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ, работающего по гособоронзаказу. Андрей Гартунг — генеральный директор предприятия. Парламентарий и собственно ЧКПЗ попали под санкции еще раньше, после начала спецоперации на Украине.
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