Следователи СУ СКР по Свердловской области опубликовали кадры с места убийства 16-летней Даны из Каменска-Уральского (Свердловская область), на которых обвиняемый Эдуард Голиков показывает, как совершил преступление. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Где-то примерно тут я ее встретил. Я хотел познакомиться с ней просто, предложить дружбу. Она ничего мне не стала говорить. После чего я ее взял за руку и повел в лес. Я ее вот так взял и повалил на землю», — сказал Голиков.
Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Голиков. Мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал.
Мать обвиняемого обратилась за помощью к Малахову. Она заявила, что весь город ополчился против нее после смерти Даны. На телеканале «Россия 1» вышло два выпуска, посвященных истории из Каменска-Уральского. Прокуратура утвердила обвинения Голикову по трем статьям. Уголовное дело рассмотрят в Свердловском областном суде. Полная хронология событий, касающихся происшествия — в отдельном сюжете URA.RU.
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