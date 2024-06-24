Обвиняемый в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского показал, как накинулся на девочку. Видео

СКР опубликовал видео с места убийства 16-летней Даны в Каменске-Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Убийство произошло в ночь на 9 июня 2023-го (архивное фото)
Убийство произошло в ночь на 9 июня 2023-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Следователи СУ СКР по Свердловской области опубликовали кадры с места убийства 16-летней Даны из Каменска-Уральского (Свердловская область), на которых обвиняемый Эдуард Голиков показывает, как совершил преступление. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Где-то примерно тут я ее встретил. Я хотел познакомиться с ней просто, предложить дружбу. Она ничего мне не стала говорить. После чего я ее взял за руку и повел в лес. Я ее вот так взял и повалил на землю», — сказал Голиков.

Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Голиков. Мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал.

Мать обвиняемого обратилась за помощью к Малахову. Она заявила, что весь город ополчился против нее после смерти Даны. На телеканале «Россия 1» вышло два выпуска, посвященных истории из Каменска-Уральского. Прокуратура утвердила обвинения Голикову по трем статьям. Уголовное дело рассмотрят в Свердловском областном суде. Полная хронология событий, касающихся происшествия — в отдельном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи СУ СКР по Свердловской области опубликовали кадры с места убийства 16-летней Даны из Каменска-Уральского (Свердловская область), на которых обвиняемый Эдуард Голиков показывает, как совершил преступление. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Где-то примерно тут я ее встретил. Я хотел познакомиться с ней просто, предложить дружбу. Она ничего мне не стала говорить. После чего я ее взял за руку и повел в лес. Я ее вот так взял и повалил на землю», — сказал Голиков. Тело Даны нашли в начале августа в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Голиков. Мужчина на велосипеде проехал по тому же маршруту, что шла и девушка. Позднее он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал. Мать обвиняемого обратилась за помощью к Малахову. Она заявила, что весь город ополчился против нее после смерти Даны. На телеканале «Россия 1» вышло два выпуска, посвященных истории из Каменска-Уральского. Прокуратура утвердила обвинения Голикову по трем статьям. Уголовное дело рассмотрят в Свердловском областном суде. Полная хронология событий, касающихся происшествия — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...