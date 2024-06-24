В Британии предположили, как Россия ответит на удары ВСУ

Аналитик Меркурис: ВС РФ из-за ударов ВСУ по Севастополю могут взять Харьков
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ВС РФ могут взять Харьков после того, как ВСУ ударили по Севастополю ракетами, уверен аналитик
ВС РФ могут взять Харьков после того, как ВСУ ударили по Севастополю ракетами, уверен аналитик Фото:

Недавние украинские удары по Севастополю, в результате которых пострадали около сотни человек, вынудят российских военных направить еще больше своих солдат для наступления. С таким предположением выступил британский аналитик Александр Меркурис. Он добавил, что есть вероятность, что ВС РФ могут взять Харьков. 

«Это [удары ВСУ по Крыму] заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали. Вынудить направить в этот район [харьковское направление] больше войск, и после отражения ударов Украины, перейти в наступление и, возможно, взять Харьков», — отметил Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. Аналитик подытожил, что своими ударами ВСУ ничего не добились, а лишь только спровоцировали еще большую эскалацию конфликта с Россией.

Накануне Украина нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. В результате пострадали около сотни человек. В МИД РФ, а также в Кремле отмечали, что США причастны к теракту. Эти выводы подтверждает тот факт, что для атаки были использованы американские ATACMS. 

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Недавние украинские удары по Севастополю, в результате которых пострадали около сотни человек, вынудят российских военных направить еще больше своих солдат для наступления. С таким предположением выступил британский аналитик Александр Меркурис. Он добавил, что есть вероятность, что ВС РФ могут взять Харьков.  «Это [удары ВСУ по Крыму] заставит русских продвинуться еще дальше, чем они изначально планировали. Вынудить направить в этот район [харьковское направление] больше войск, и после отражения ударов Украины, перейти в наступление и, возможно, взять Харьков», — отметил Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube. Аналитик подытожил, что своими ударами ВСУ ничего не добились, а лишь только спровоцировали еще большую эскалацию конфликта с Россией. Накануне Украина нанесла массированный ракетный удар по Севастополю. В результате пострадали около сотни человек. В МИД РФ, а также в Кремле отмечали, что США причастны к теракту. Эти выводы подтверждает тот факт, что для атаки были использованы американские ATACMS. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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