Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Хабиба Нурмагомедова

Участник терактов в Дагестане, произошедших 23 июня, готовился к профессиональному бою в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова (ныне управляется бойцом Хабибом Нурмагомедовым). Об этом сообщили представители организации.
«Участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою», — говорится в заявлении представителей Школы единоборств. Там же отметили, что допущен он был к тренировочным занятиям по просьбе одноклубников. Информацию передает РИА Новости.
Школа единоборств начала свою работу в декабре 2019 года. Она основана Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым.
В Дагестане 23 июня группа вооруженных людей атаковала религиозные объекты и пост ДПС. В результате этих нападений погибли 20 человек, включая правоохранителей и гражданских лиц, передает «Национальная служба новостей». Силовые структуры ликвидировали пятерых нападавших, их личности были определены.
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