Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Хабиба Нурмагомедова

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Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Нурмагомедова
Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Нурмагомедова Фото:
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Участник терактов в Дагестане, произошедших 23 июня, готовился к профессиональному бою в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова (ныне управляется бойцом Хабибом Нурмагомедовым). Об этом сообщили представители организации.

«Участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою», — говорится в заявлении представителей Школы единоборств. Там же отметили, что допущен он был к тренировочным занятиям по просьбе одноклубников. Информацию передает РИА Новости.

Школа единоборств начала свою работу в декабре 2019 года. Она основана Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым.

В Дагестане 23 июня группа вооруженных людей атаковала религиозные объекты и пост ДПС. В результате этих нападений погибли 20 человек, включая правоохранителей и гражданских лиц, передает «Национальная служба новостей». Силовые структуры ликвидировали пятерых нападавших, их личности были определены.

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Участник терактов в Дагестане, произошедших 23 июня, готовился к профессиональному бою в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова (ныне управляется бойцом Хабибом Нурмагомедовым). Об этом сообщили представители организации. «Участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою», — говорится в заявлении представителей Школы единоборств. Там же отметили, что допущен он был к тренировочным занятиям по просьбе одноклубников. Информацию передает РИА Новости. Школа единоборств начала свою работу в декабре 2019 года. Она основана Хабибом Нурмагомедовым и его отцом, заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым. В Дагестане 23 июня группа вооруженных людей атаковала религиозные объекты и пост ДПС. В результате этих нападений погибли 20 человек, включая правоохранителей и гражданских лиц, передает «Национальная служба новостей». Силовые структуры ликвидировали пятерых нападавших, их личности были определены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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